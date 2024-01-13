لوس انجليس: حقق سان أنتونيو سبيرز فوزين متتاليين للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بتغلبه على ضيفه تشارلوت هورنتس 135 99 الجمعة.

وقاد الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما فريقه سبيرز بتسجيله 26 نقطة و11 متابعة، رغم مشاركة لاعب الارتكاز 20 دقيقة فقط وتقليص تواجده منذ تعرّض لاصابة في كاحله.

وتألق "ويمبي" بكرات ساحقة استعراضية، خصوصاً في الربع الثالث.

وكانت آخر مرة يحقق فيها سبيرز فوزين توالياً، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر أمام فينيكس.

وبعد خسارتين توالياً، بينها واحدة مذلة على أرضه أمام نيو أورليانز بيليكانز 105 141، انتفض غولدن ستايت ووريرز على ارض شيكاغو بولز وتغلب عليه 140 131.

ولعب كلاي تومسون الذي قدم بداية موسم بطيئة، دوراً كبيراً في تحقيق الفوز، مع ثلاثين نقطة، أضاف اليها الموزع الخارق ستيفن كوري 27 نقطة و9 تمريرات حاسمة.

في المقابل، لم تكن 39 نقطة من نجم بولز ديمار ديروزان كافية لتجنب الخسارة.

وصنع ووريرز الفارق في الربع الثالث عندما سجل 48 نقطة مقابل 20 فقط لخصمه.

قال مدرب الفائز ستيف كير "اعتقد اننا خرجنا عن المسار ذهنياً ومعنوياً في المباريات الأخيرة. بمقدور مشجعينا الشعور بهذا الأمر".

تابع "واجهنا صافرات الاستهجان للمرة الأولى في مسيرتي هنا، وكما قلت هذا مستحق لان روح المنافسة كانت غائبة لدينا. عادت الينا هذا المساء".