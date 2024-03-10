روما : واصل ميلان صحوته وانتزع المركز الثاني موقتا من يوفنتوس بفوزه الصعب على ضيفه إمبولي 1 - 0 الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

ويدين النادي اللومباردي بفوزه الثاني توالياً في الدوري بعد خسارة وتعادل إلى مهاجمه الدولي الأميركي كريستيان بوليسيك الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 41 إثر تمريرة من السويسري نواه أوكافور.

واستغل ميلان المعنويات العالية للاعبيه عقب الفوز الكبير على ضيفهم سلافيا براغ التشيكي 4 - 2 الخميس في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وحققوا الفوز الثامن عشر في الدوري هذا الموسم فرفعوا رصيد فريقهم إلى 59 نقطة بفارق نقطتين أمام يوفنتوس الذي يستضيف أتالانتا لاحقاً.

وأعاد ميلان الذي سيحل ضيفاً على سلافيا براغ الخميس المقبل في إياب المسابقة القارية الثانية، الفارق إلى 16 نقطة عن جاره إنتر المتصدر والفائز على مضيفه فريق بولونيا 1 - 0 السبت.

وتابع هيلاس فيرونا صحوته وحقق فوزه الثاني توالياً عندما تغلب على مضيفه ليتشي بهدف وحيد سجله فولورونشو في الدقيقة 17.

واستعاد هيلاس فيرونا المركز الثالث عشر بفارق الأهداف من كالياري الفائز على ضيفه ساليرنيتانا 4 2 السبت، فيما تجمّد رصيد ليتشي عند 25 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس عشر.

واندلعت اشتباكات بين لاعبي وأعضاء الجهاز الفني للفريقين عقب الصفّارة النهائية، واعتدى مدرب ليتشي روبرتو دافيرسا على المهاجم الفرنسي لهيلاس فيرونا توماس هنري حيث ضربه برأسه عندما كان الأخير متوجهاً إلى غرف الملابس وأصابه في عظمة الوجنة اليمنى.

وأشهر الحكم دانييلي كيفي البطاقة الحمراء لكليهما. وأوضح دافيرسا في تصريح لقناة سكاي سبورت: "نزلت إلى الملعب لمنع طرد لاعبي فريقي، لأنه كانت هناك استفزازات كثيرة من لاعبي فيرونا في الدقائق الأخيرة من المباراة وبعد صافرة النهاية".

وأضاف "لم تكن حركة لطيفة، أعترف بذلك، إنها غير مبررة وشرحتها لمسؤولي فيرونا. لكنني لم أذهب إلى الملعب لأقوم بهذه الحركة".

وأدان ليتشي بشدة في بيان ردّة فعل مدربه "التي تتعارض مع مبادئنا وقيم الرياضة".