برشلونة : رفض المدرّب تشافي التحجّج بإصابات لاعبي فريقه برشلونة، عشية مواجهة نابولي الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويبحث الفريق الكاتالوني عن تعويض تعادله خارج ملعبه ذهاباً 1- 1، وبلوغ ربع نهائي المسابقة التي أحرز لقبها آخر مرّة في 2015.

ويفتقد تشافي ثلاثة لاعبين أساسيين في خط الوسط: الهولندي فرنكي دي يونغ، بيدري وغافي، بالاضافة إلى المهاجم فيران توريس والظهير الأيسر أليخاندرو بالدي.

رغم ذلك، اعتبر لاعب الوسط السابق ان هذا السبب ليس كافياً لتبرير أية نتيجة سلبية وطالب بـ"ليلة سحرية" على ملعب "مونتجويك" حيث يلعب "بلوغرانا" راهنًا بانتظار انتهاء العمل في ملعبه الجديد.

ننتظر منذ 4 سنوات

قال المدرب السابق للنادي السد القطري الإثنين "حان وقت بلوغ ربع النهائي، منذ أربع سنوات ولم نبلغ هذا الدور، أراها فرصة جيدة".

تابع "صحيح ان عدة لاعبين يغيبون عنا، لكن هذا ليس عذراً. هذه فرصة".

وكان المدرّب أعلن في كانون الثاني (يناير) الماضي انه سيترك برشلونة في نهاية الموسم، ما يعني ان دوري الأبطال، في ظل تعثره محلياً، قد يشكّل وداعاً مبهراً لتشافي بحال قاد فريقه إلى اللقب السادس.

رغم قيادته برشلونة إلى لقب "ليغا" الموسم الماضي، يكتفي تشافي راهناً بمركز ثالث بفارق كبير عن غريمه ريال مدريد المتصدر الذي هزمه أيضاً في الكأس السوبر، كما ودّع مسابقة كأس الملك.

تابع المدرب البالغ 44 عاماً "لست العنصر المهم هنا، النادي هو الأهم. لدي فترة انتهاء صلاحية".

أردف "مع اتحاد برشلونة، امتلاء الملعب، علينا عيش ليلة سحرية".

وقال تشافي إن حظوظ المواجهة "50 - 50"، رغم خوض برشلونة مباراة الرد على ارضه "يتعيّن على اللاعبين الشعور بدعم الجماهير".

وعانى برشلونة كثيراً من الناحية الدفاعية أكثرية الموسم، بيد انه احتفظ بنظافة شباكه في ثلاث مباريات توالياً.

لفت الانظار في الآونة الأخيرة باو كوبارسي (17 عاماً) المدافع الشاب الذي احتل موقعاً في تشكيلة برشلونة وقد يبدأ أساسياً أمام نابولي.

قال الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن "نأمل في أن يستمرّ بهذه الطريقة. تخيّلوا التطوّر الذي قد يطرأ على مسيرته. علينا الاستفادة من ادائه الرائع".

ومن التغييرات التي أجراها تشافي في الأسابيع الأخيرة، استخدام المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن في الوسط الدفاعي.