لندن : عاد تشلسي إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين بفوزه الصعب على ضيفه نيوكاسل يونايتد 3-2 الإثنين، وذلك في ختام المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية تشلسي كل من السنغالي نيكولاس جاكسون (6) وكول بالمر (57) والأوكراني ميخايلو مودريك (76)، في حين سجل هدفي نيوكاسل السويدي ألكسندر إيزاك (43) وجاكوب مورفي (90).

ورفع تشلسي الذي كان قد تعادل أمام مانشستر سيتي 1-1 وبرنتفورد 2-2، رصيده إلى 39 نقطة في المركز الحادي عشر، متأخرا بفارق نقطة عن نيوكاسل العاشر الذي فوت على نفسه بخسارته الثانية عشرة هذا الموسم فرصة الابتعاد أكثر في الترتيب.

التخلص من نحس نيوكاسل

كما فك فريق "بلوز" النحس الذي يلاحقه أمام نيوكاسل حيث لم ينجح في الفوز عليه في مبارياته الثلاث الاخيرة في الدوري قبل هذه الامسية، في حين تعرض لهزيمة قاسية في الذهاب 1 - 4، لكنه اقصى "ماغبايس" بركلات الترجيح في ربع نهائي كأس الرابطة في كانون الاول (ديسمبر) الماضي.

افتتح تشلسي التسجيل بعد 6 دقائق من صافرة البداية ومن أول فرصة حقيقية، بعدما توغل المدافع الفرنسي مالو غوستو على الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية داخل المنطقة شتتها احد مدافعي نيوكاسل لتصل إلى الوافد الجديد من مانشستر سيتي بالمر (21 عاما) عند حدود المنطقة، فسددها قوية حولها السنغالي جاكسون بكعب قدمه في مرمى الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا.

ورفع جاكسون عدد اهدافه إلى 9 في "برميرليغ" هذا الموسم.

وادرك نيوكاسل التعادل من أول تسديدة له وبعد خسارة غوستو الكرة، بالهدف الثاني عشر لمهاجمه السويدي إيزاك (44)، في حين انقذ دوبرافكا كرة رحيم سترلينغ (45+4).

الضغط يثمر تقدماً

واثمر الضغط الهجومي لتشلسي في الشوط الثاني عن هدف التقدم بعد تمريرة من الأرجنتيني إنسو فرنانديس إلى بالمر الذي تابعها تسديدة بقدمه اليسرى (57)، رافعاً عدد اهدافه إلى 11 في الدوري هذا الموسم، قبل أن ينقذ قائد نيوكاسل دان بورن فريقه بعد دقيقتين من هدف ثالث بابعاده تسديدة سترلينغ عن خط المرمى.

ووجه تشلسي ضربة قاضية لضيفه بتسجيله ثالث الاهداف عبر مودريك الذي اقتنص الكرة من غالاغر وتجاوز الحارس وسدد، إلا ان المدافع السويدي إميل كرافث بديل بورن فشل في ابعادها لتهز الشباك (76).

ورفض نيوكاسل الاستسلام، فقلص الفارق إلى هدف بعد تسديدة صاروخية من 20 مترا لمورفي لم يحرك لها الحارس الصربي دجوردجي بيتروفيتش ساكنا (90).