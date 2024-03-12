لوس انجليس : حقق العملاق الصربي نيكولا يوكيتش تريبل دابل جديداً وقاد حامل اللقب دنفر ناغتس إلى الفوز على ضيفه تورونتو رابتورز 125 119 بعد عودة قوية في الشوط الثاني، الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

تخلّف دنفر 22 نقطة في الربع الثاني، لكن يوكيتش سيطر على المباراة في الثالث، مسجّلاً 19 نقطة، ليتقدّم المضيف 42 30 في هذا الربع ويقلّص الفارق إلى خمس نقاط مع رابتورز صاحب المركز الثاني عشر في المنطقة الشرقية.

تابع دنفر هيمنته في الربع الأخير وتقدّم خصمه في نهاية اللقاء، عندما لعب الكندي جمال موراي كرة من تحت السلة (108 107).

وفي الربع الحاسم، بلغ تقدّم دنفر 32 21، ليحصد فوزه الخامس والأربعين مقابل 20 خسارة، في وصافة المنطقة الغربية، بفارق فوز واحد عن أوكلاهوما سيتي ثاندر المتصدّر (45 19).

قال يوكيتش صاحب 35 نقطة، 17 متابعة و12 تمريرة حاسمة "سجّلوا كثيراً في الشوط الأوّل ولم ندافع جيداً".

تابع أفضل لاعب في الدوري مرّتين "كنا بحاجة لمواجهة قوّتهم البدنية، وبهذه الطريقة حوّلنا المباراة لمصلحتنا".

أردف اللاعب المميز الذي حقق تريبل دابل (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) للمرة الـ21 هذا الموسم "كنا نقاتل. أظهر الفريق بأكمله شخصيته اليوم. نحن لا نستسلم".