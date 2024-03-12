مانشستر (المملكة المتحدة) : يغيب البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي بطل إنكلترا عن القمة المرتقبة امام ارسنال في الدوري الانكليزي لكرة القدم نهاية آذار/مارس الجاري، بسبب اصابة في الفخذ مما سيبعده عن الملاعب قرابة الشهر.

وتعرّض الحارس البرازيلي للاصابة اثناء هجمة حصل فيها ليفربول على ركلة جزاء في مباراة القمة التي انتهت بالتعادل 1 1 الاحد.

وبقي إيدرسون على ارض الملعب خلال تنفيذ ركلة جزاء انبرى لها الارجنتيني ألكسيس ماك أليستر بنجاح، معادلا النتيجة بعد هدف جون ستونز الافتتاحي، لكنّ المدرب الاسباني بيب غوارديولا عاد واستبدله بالالماني شتيفان أورتيغا.

ويتصدر أرسنال ترتيب برميرليغ بفارق الاهداف عن ليفربول ونقطة واحدة عن سيتي الثالث.

ويحلّ فريق "المدفعجية" ضيفًا في ملعب الاتحاد في 31 أذار/مارس المقبل في مباراة اخرى ذات اهمية كبيرة.

كذلك، سيكون إيدرسون خارج قائمة فريقه في مواجهة نيوكاسل ضمن الدور ربع النهائي لكأس إنكلترا السبت، إضافة الى المباراتين الدوليتين الوديتين لمنتخب بلاده امام انكلترا واسبانيا.

وقال أورتيغا "لقد حان وقتي مع اصابة إيدي. كنت جاهزا كما اكون دائما".

وأضاف "كانت لحظة مميزة ان ادخل في هذه المباراة الكبيرة والعالم بأسره يشاهد. كان شعورا جميلا".