انديان ويلز (الولايات المتحدة) : واصل الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثانياً، حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لدورة إنديان ويلز الأميركية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بتأهله الى الدور ربع النهائي من دون عناء بعد فوزه الثلاثاء على المجري فابيان ماروجان 6 3 و6 3.

وعلى غرار ألكاراس، لم تجد البولندية إيغا شفيونتيك الأولى في دورة السيدات صعوبة في حجز بطاقتها الى ربع النهائي على حساب الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا بالفوز عليها 6 1 و6 2، فيما واجه بطل أستراليا المفتوحة الإيطالي يانيك سينر الثالث مقاومة من الأميركي بن شيلتون في المجموعة الأولى التي أنهاها 7 6 (7 4) قبل أن يهيمن على الثانية ويحسمها 6 1.

وكان الانتصار على ماروجان، ابن الـ24 عاماً المصنف 58 عالمياً، ثأرياً لألكاراس لأنه خسر مواجهته الوحيدة مع المجري العام الماضي في دورة روما لماسترز الألف.

ولم يسمح الإسباني البالغ 20 عاماً لمنافسه بالدخول في أجواء اللقاء بتاتاً، فكسر إرساله مرتين في المجموعة الأولى ثم فاز بـ12 من النقاط الـ13 الأولى في المجموعة الثانية، في طريقه لحسم اللقاء في ساعة و15 دقيقة.

ويمني الإسباني النفس بإحراز لقبه الأول منذ تتويجه ببطولة ويمبلدون في تموز/يوليو 2023، لكن الاختبار التالي سيكون أصعب ضد الألماني ألكسندر زفيريف السادس الذي تغلب بدوره على الأسترالي أليكس دي مينور العاشر 5 7 و6 2 و6 3.

ويواجه الإسباني الذي توج باللقب العام الماضي على حساب الروسي دانييل مدفيديف، احتمال لقاء سينر في نصف النهائي، وذلك في حال نجح بطل أستراليا المفتوحة في تخطي التشيكي ييري ليهيتشكا الثاني والثلاثين الذي أقصى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الحادي عشر بالفوز عليه من دون عناء 6 2 و6 4.

وعند السيدات، واصلت شفيونتيك مشوارها نحو الفوز باللقب للمرة الثانية بعد عام 2022، وذلك بتأهلها الى ربع النهائي بفوز سهل جداً 6 1 و6 2 على بوتينتسيفا التي خسرت جميع مبارياتها الثلاث مع البولندية من دون أن تفوز بأي مجموعة.

وتلتقي شفيونتيك في ربع النهائي الدنماركية كارولاين فوزنياكي التي حسمت مواجهتها مع صديقتها الألمانية أنجيليك كيربر 6 4 و6 2 في لقاء جمع بين لاعبتين مخضرمتين تصدرتا سابقاً تصنيف المحترفات.

وعادت كيربر، الفائزة بثلاثة ألقاب كبرى والبالغة 36 عاماً، الى الملاعب مطلع كانون الثاني/يناير بعد توقف لعام ونصف بسبب الأمومة. خاضت بطولة للفرق ثم أقصيت من الأدوار الأولى في أستراليا ثم في دورة لينتس النمسوية (500).

حققت ثلاثة انتصارات في إنديان ويلز، آخر اثنين أمام مصنفتين بين العشرين الأوليات: اللاتفية يلينا أوستابنكو (10) ثم الروسية فيرونيكا كودرميتوفا (19)، قبل أن تصطدم بصديقتها فوزنياكي (33 عاماً) التي رُزقت بطفلين في حزيران/يونيو 2021 ثم تشرين الأوّل/أكتوبر 2022، ما أجبرها على الغياب أكثر من ثلاث سنوات بين كانون الثاني/يناير 2020 و2023.