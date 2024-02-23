الدوحة : تأهل التشيكي الشاب ياكوب مينشيك (18 عاماً) الى نهائي دورة الدوحة الدولية في كرة المضرب عقب فوزه على الفرنسي المخضرم غايل مونفيس 6 - 4 و1- 6 و6 - 3 الجمعة في الدور نصف النهائي.

وأصبح مينشيك أصغر لاعب في جولة المحترفين يبلغ النهائي منذ الإسباني كارلوس ألكاراس قبل ثلاثة اعوام.

وعن عمر 18 عاما وخمسة أشهر، أصبح مينسيك خامس أصغر لاعب يبلغ نهائي احدى دورات الـ "ايه تي بي" منذ العام 2005 والاصغر منذ ان تأهل الكاراس الى نهائي بطولة أوماغ عام 2021.

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وسيواجه مينشيك المصنّف 116 والذي سيخترق المراكز المئة الأوائل على العالم الاسبوع الماضي نظيره الروسي كارن خاتشانوف الثاني في النهائي السبت.

وتغلب خاتشانوف في المواجهة الثانية من دور الاربعة على الاسترالي أليكسي بوبيرين 7 - 6 (12/14) و6 - 2.

وقال مينشيك بعد بلوغه النهائي "إنه أمر مذهل. لقد كان أسبوعا مذهلا إلى حدّ الآن".

وسبق لمينشيك أن أقصى الروسي أندريه روبليف الخامس من الدور ربع النهائي، كما تغلب على البريطاني المخضرم آندي موراي في الدور ثمن النهائي.