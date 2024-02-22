ريو دي جانيرو: كشف الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثانياً عالمياً في كرة المضرب، ان الاصابة التي أجبرته على الانسحاب من الدور الأول في دورة ريو دي جانيرو، ستبعده "لأيام قليلة" ولن تعرّض مشاركته في دورة إنديان ويلز للماسترز ألف نقطة للخطر مطلع آذار (مارس).

كتب اللاعب الشاب في حسابه على موقع انستغرام مساء الثلاثاء "خضعت للتو لصورة بالرنين المغناطيسي (...) أظهر التشخيص التواء جانبياً من المستوى الثاني سيبعدني لأيام قليلة! نلتقي في لاس فيغاس وإنديان ويلز!".

ويأمل اللاعب البالغ 20 عاماً في الدفاع عن لقبه في إنديان ويلز (3 17 آذار (مارس)) وخوض مباراة استعراضية في لاس فيغاس مع مواطنه الأسطورة رافايل نادال في 3 آذار (مارس).

وكان اللاعب الصاعد بقوة قد انسحب من مواجهة البرازيلي تياغو مونتيرو بعد شوطين فقط على بداية مباراته في ريو دي جانيرو، بعد اصابة بكاحله الأيمن.