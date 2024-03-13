الرياض: أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، عن تجدد المواجهة بين الاتحاد والهلال في جدة، فيما يستضيف النصر في الرياض نظيره الخليج.

وأقيمت القرعة الأربعاء في الرياض بحضور لاعبي المنتخب السعودي السابقين، حيث تم خلال الحفل تدشين الهوية الجديدة لكأس خادم الحرمين الشريفين 2023 - 2024، ثم قام لاعبا المنتخب السعودي السابقان عبدالله الصالح وناصر المنصور بسحب القرعة وفق الآلية التي تم الإعلان عنها في بداية الحفل عن طريق رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر.

وسيقام الدور نصف النهائي نهاية شهر نيسان (أبريل) المقبل على أن يتم تحديد موعد المباراة النهائية في وقت لاحق. يذكر أن الهلال حامل لقب البطولة السابقة بفوزه على الوحدة في النهائي الذي أقيم الموسم الماضي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.