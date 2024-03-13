إيلاف من الرباط:كشف وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، الأربعاء، عن لائحة "أسود الأطلس" للمباراتين الوديتين اللتين ستخوضهما النخبة المغربيةيومي الجمعة 22 والثلاثاء 26 مارس الجاري،أمام منتخبي أنغولا وموريتانيا، على أرضية الملعب الكبير لمدينة أغادير.

وشهدت اللائحة حضور ابراهيم دياز،نجم فريق ريال مدريد الإسباني، الذي نجحت الجامعة المكية المغربية في خطفه من منتخب إسبانيا،فضلا عن سفيان رحيمي نجم "العين" الإماراتي، وإلياس أخوماش نجم "فياريال" الإسباني، وإلياس بن الصغير نجم "موناكو"الفرنسي،وحضور النجم الواعد بريال مدريد، يوسف لخديم الذي سبق أن فضل اللعب للمغرب بدل إسبانيا.

في المقابل غابت عن اللائحة وجوه عديدة،إما للإصابة أو لاختيارات تقنية،خصوصا نصير مزراوي وغانم سايس وإسماعيل الصيباري وأمين حارث وسليم أملاح وعبدالصمد الزلزولي وسفيان بوفال وطارق تيسودالي.

وضمت اللائحة في حراسة المرمى ياسين بونو ومنير المحمدي والمهدي بنعبيد؛ وفي خط الدفاع نايف أكرد وعبد الكبير عبقار وأشرف داري وشادي رياض وأشرف حكيمي ومحمد الشيبي ويحيى عطية الله ويوسف لخديم؛ وفي خط الوسط سفيان أمرابط وأسامة العزوزي وابراهيم دياز وبلال الخنوس وأمير ريتشاردسون وعز الدين أوناحي؛ وفي خط الهجوم حكيم زياش وإلياس أخوماش وأيوب الكعبي ويوسف النصيري وسفيان رحيمي وأمين عدلي وإلياس بن الصغير.

لائحة منتخب المغرب لوديتي أنغولا وموريتانيا