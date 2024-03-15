إيلاف من الرباط:أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا)،الخميس، عن اختيار المغرب لتنظيم الدورات الخمس المقبلة لنهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة.

وأوضح الاتحادالدولي أنه في إطار"الالتزام الراسخ للهيئة الناظمة لشؤون كرة القدم العالمية بتطوير اللعبة على مستوى الناشئين والشباب"، و"إثر القرار بتوسيع المشاركة في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة إلى 48 منتخباً، وإجرائها بشكل سنوي بدلاً من مرة كل سنتين"، تم "تأكيد إجراء النسخ الخمس المقبلة منها في قطر، وذلك بدءاً من عام 2025". و"كذلك الأمر بالنسبة إلى بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة، والذي تم توسيع المشارَكة فيها إلى 24 منتخباً، وستُنظَّم سنوياً بدءاً من عام 2025، بحيث يستضيفها المغرب حتى عام 2029".

وأضاف الاتحاد الدولي أن ذلك يأتي إثر طلب "إبداء اهتمام باستضافة إحدى البطولتين، مع التركيز على استغلال البنى التحتية الكروية القائمة، وذلك حرصاً على كفاءة البطولة وتحقيق مبدأ الاستدامة".

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كلمةإينفانتينو حول استضافة المغرب للدورات الخمس المقبلة من كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة

وهنأ جياني إينفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، في كلمة مصورة، المغرب والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على استضافة البطولة، مع الشكر. وختم، بالدارجة المغربية: "مبروك، ألف مبروك. ديما مغرب".

كلام الصور:

المغرب يستضيف الدورات الخمس المقبلة من كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة