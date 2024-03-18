لندن : حذّر لاعب خط الوسط الإسباني رودري خصوم مانشستر سيتي من أن الأفضل لم يأت بعد، وذلك عقب فوز فريقه على نيوكاسل في مسابقة كأس إنكلترا، في البحث عن تكرار انجاز تحقيق ثلاثية تاريخية للموسم الثاني توالياً، للفريق الملقب بـ"البلو مون".

وبلغ رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا نصف نهائي الكأس للموسم السادس على التوالي بعدما اكتفوا في عقر دارهم على ملعب الاتحاد بهدفين في مرمى نيوكاسل، حيث لم تعكس النتيجة هيمنتهم على اللقاء.

وفي وقت عزز سيتي سلسلة عدم خسارته إلى 22 مباراة في جميع المسابقات، يعتقد رودري أن هناك المزيد في المستقبل مع عودة عجلة المنافسات للدوران مجددا مع انتهاء النافذة الدولية الحالية، اذ قال "سيكون الأمر جيدا بالنسبة لنا، هذه الاستراحة".

انتظروا الوجه الأفضل للسيتي

وتابع "سترون أفضل نسخة من هذا الفريق في نهاية الموسم. يحدث هذا دائماً بسبب المدرب، وبسبب معايير النادي، وبسبب أنفسنا والاساليب التي تعلمناها خلال هذه السنوات. هذا ما نريد القيام به".

وأضاف "طلبوا منا الخلود للراحة قدر الإمكان. أعلم أن الأمر صعب لكن لدينا مباريات ودية (لمنتخباتنا الوطنية)"، مشددا على "من المهم أن نلعب لمنتخباتنا الوطنية ولكن أيضاً أن نفكر في نهاية الموسم. أعتقد أن الأفضل لم يأتِ بعد".

حلم الثلاثية الثانية

وكان غوارديولا حريصاً على صرف النظر عن تكرار ثلاثية الموسم الماضي نظراً لعدد المباريات المتبقية لفريقه الذي يحتل المركز الثالث في الدوري متأخراً بفارق نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر، والذي سيكون الزائر التالي لملعب الاتحاد بعد النافذة الدولية.

كما أوقعت القرعة سيتي في مواجهة ريال مدريد الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن يواجه تشلسي في نصف نهائي الكأس.

وعلى الرغم من كلمات غوارديولا الحذرة، فإن رودري وبقية الفريق يدركون الفرصة الفريدة المتاحة لهم "إذا سألت أنفسنا قبل الموسم عن الموقع الذي يمكننا أن نكون فيه، فسيكون هذا هو بالضبط. المشاركة في كل مسابقة والرغبة في القتال من أجل كل شيء. هذا هو الوضع الذي سنصل إليه بعد النافذة الدولية".