بوينوس ايرس : أكدّ الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم الاثنين بشكل رسمي غياب النجم ليونيل ميسي عن تشكيلة ابطال العالم في المباراتين الوديتين المقبلتين في الولايات المتحدة بسبب الاصابة.

وكان من المتوقع ان يقود افضل لاعب في العالم ثماني مرات منتخب بلاده بمواجهة السلفادور الجمعة في فيلادلفيا ثمّ كوستاريكا في 26 الحالي في لوس انجلس.

وقال الاتحاد الأرجنتيني في بيان "لن يتمكن قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي من التواجد في تشكيلة الفريق للمباريات الودية في الولايات المتحدة بسبب إصابة طفيفة في أوتار ساقه اليمنى تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام ناشفيل".

وابتعد ابن الـ36 عاماً عن تشكيلة إنتر ميامي بسبب إصابة تعرض لها في الفوز على ناشفيل 3 1 الأسبوع الماضي في مسابقة دوري أبطال الكونكاكاف، وأعلن فريقه انتر ميامي الاميركي أن الأرجنتيني يعاني من "إصابة طفيفة" في فخذه الأيمن.

وغاب ميسي عن المباراة التي فاز بها فريقه على مضيفه دي سي يونايتد 3 1 السبت في الدوري الأميركي.