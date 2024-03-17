واشنطن : قاد البديل المهاجم المخضرم الأوروغوياني لويس سواريز في غياب زميله وصديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي للاصابة فريقه إنتر ميامي للفوز على مضيفه دي سي يونايتد 3 - 1، وذلك ضمن منافسات الدوري الاميركي لكرة القدم.

وواصل سواريز تألقه منذ قدومه إلى إنتر ميامي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي قادماً من غريميو البرازيلي بتسجيله هدفه السادس في 7 مباريات في مختلف المسابقات.

وفشل ميامي في الفوز في مبارياته السبع الاخيرة التي غاب عنها النجم ميسي، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات وبطل مونديال قطر 2022، وهي سلسلة بدأت في أيلول (سبتمبر) الماضي، ورغم ذلك فضّل المدرب الارجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو ابقاء سواريز وزميله السابق في برشلونة الإسباني جوردي ألبا على مقاعد البدلاء.

واستغل دي سي يونايتد هذه الغيابات لافتتاح التسجيل عبر جاريد ستراود بتسديدة صاروخية بعد تمريرة من البولندي ماتيوش كليش هزت شباك الحارس درايك كالاندر (14).

ولم يدم تقدم الفريق المضيف كثيراً، اذ ردّ إنتر ميامي بعد 10 دقائق بادراكه التعادل بفضل بديل سواريز المهاجم الإكوادوري ليوناردو كامبانا بعد تمريرة أرضية من الشاب فيديريكو ريدوندو (21 عاما) نجل فرناندو، نجم خط الوسط السابق لريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي (24).

سواريز يصنع الفارق

واقحم مارتينو مهاجمه المخضرم سواريز (37 عاما) في الدقيقة 62، ليمنح التقدم لفريقه 2 - 1 بعد 10 دقائق من نزوله أرض الملعب اثر تمريرة من كامبانا (72)، ليعود ويعزز تقدمه بالثالث بعد كرة "لوب" فشل الحارس ألكسندر برونو في التصدي لها لتسقط داخل مرماه (85).

وطرد حكم اللقاء لاعب دي سي يونايتد البرتغالي بيدرو سانتوش بعد اعتراض قوي على البديل شانيدر بورغلين من هايتي في الدقيقة 90.

أثنى مارتينو على أداء سواريز قائلاً "لقد تحدثنا عن تواجده لمدة نصف ساعة وحدد معالم المباراة".

وتابع "إحدى مهام المدرب مع هؤلاء اللاعبين هي إقناعهم متى يتوقفون، ومتى يسمحون لأنفسهم بالراحة وعدم المخاطرة بتعرضهم للإصابة...".

وذكر المدرب الارجنتيني ان ميسي تعرض لاصابة في عضلة القدم الخلفية ويتم التعامل معها "من أسبوع لآخر" رافضاً الكشف عن مشاركته المحتملة في المباريات الودية المقبلة للأرجنتين.