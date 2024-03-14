فورت لوديردالي (الولايات المتحدة) : قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله الأوروغوياني لويس سواريز فريقهما إنتر ميامي الأميركي إلى الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال منطقة الكونكاكاف لكرة القدم، بتسجيلهما هدفين في الفوز على ضيفه ومواطنه ناشفيل 3 - 1 في إياب ثمن النهائي الأربعاء.

وانتهت مباراة الذهاب الخميس الماضي بالتعادل 2 - 2، حيث سجّل ميسي الأوّل وسواريز الثاني أيضاً.

ليو ولويس

يبدو ثنائية الأرجنتيني والأوروغوياني "ضد الزمن" ولازال لديهما الكثير على الرغم من تقدمهما في العمر قياسياً بمعايير الأداء البدني المثالي، كما أن التناغم بينهما منذ فترات وجودهما في البارسا له مفعول السحر في ظهورهما بهذه الصورة الرائعة مع الفريق الأميركي، كما أن هناك تناغماً عائلياً بين ميسي وسواريز، في ظل العلاقة الجيدة التي تربط العائلتين، فقد كانا في جوار واحد في مدينة برشلونة أيضاً.

بالعودة للمباراة، فقد صنع ميسي أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، الهدف الأوّل لسواريز في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف بنفسه الثاني (23)، وخرج ميسي في الدقيقة 50 ودخل الفنلندي روبرت تايلور بدلاً منه ليُسجّل الثالث (63)، قبل أن يُقلّص الإنكليزي سام سوريدج الفارق (90+3).

هل أصيب ميسي؟

وقال المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو إن خروج ميسي هو بسبب القلق من إصابة في الركبة، وأضاف:"لم نرد المخاطرة. حاولنا أن نرى إن كان بإمكانه أن يتحمّل لوقتٍ أطول لكن الإصابة كانت تُزعجه وفضّلنا أن نُخرجه".

وتابع "أعتقد أنه لن يكون جاهزاً لخوض مباراة السبت (أمام دي سي يونايتد في الدوري)".

وغاب حامل لقب كأس العالم 2022 عن المباراة التي خسرها فريقه على ارضه أمام مونتريال 2 - 3 الأحد في الدوري الأميركي، للراحة.