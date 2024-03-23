نيويورك : بغياب قائدها ليونيل ميسي، فازت الأرجنتين بطلة العالم على السلفادور بثلاثية نظيفة، الجمعة في مباراة دولية ودية في كرة القدم في فيلادلفيا، استعداداً لبطولة كوبا أميركا.

على ملعب لينكولن فايننشال فيلد التابع لنادي فيلادلفيا إيغلز في دوري كرة القدم الأميركية، افتتح المدافع كريستيان روميرو التسجيل في الدقيقة 16 بكرة رأسية اثر ركنية لعبها المخضرم أنخل دي ماريا.

ضاعف لاعب الوسط إنسو فرنانديس الأرقام من مسافة قريبة على باب المرمى (42)، قبل أن يضيف جيوفاني لو سيلسو الثالث مطلع الشوط الثاني، بعد جملة جميلة بين دي ماريا والمهاجم لاوتارو مارتينيس (52).

ويغيب ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات والمحترف راهناً مع إنتر ميامي الأميركي، عن مبارتي السلفادور وكوستاريكا المقررة في لوس أنجليس الأسبوع المقبل، بعد تعرّضه لاصابة عضلية بفخذه خلال فوز فريقه على ناشفيل 3 1، في كأس أبطال كونكاكاف هذا الشهر.

ومنح مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني الفرصة للشابين أليخاندرو غارناتشو وفالنتين باركو.