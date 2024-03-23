إيلاف من الرباط: فاز المنتخب المغربي، الجمعة، على نظيره الأنغولي بهدف دون مقابل، في المواجهة الودية التي جمعت بينهما على أرضية ملعب "أدرار" بأكادير.

وتميزت المقابلة بدخول كل من إبراهيم دياز نجم ريال مدريد الإسباني وإلياس بنصغير نجم موناكو الفرنسي وعبد الكبير عبقار مدافع ألافيس الإسباني كأساسيين.

وفرض رفاق حكيم زياش سيطرة على اللقاء، بدليل نسبة الاستحواذ التي قاربت 75 بالمائة، فضلا عن عدد الفرص الضائعة، التي افتقد خلالها لاعبو المنتخب المغربي الحظ والفعالية، خصوصا أيوب الكعبي.

وفيما انتهى الشوط الأول على إيقاع التعادل، انتظر المغاربة الشوط الثاني ليسفر ضغطهم، في حدود الدقيقة 72، على تسجيل الهدف الوحيد للقاء، بعد تمريرة عرضية من رجل يحيى عطية أسكنها دافيد كارمو، مدافع أنغولا بالخطأ في مرمى فريقه.

ودخل منتخب المغرب اللقاء بياسين بونو في حراسة المرمى، ويحيى عطية الله ونايف أكرد وعبد الكبير عبقار وأشرف حكيمي في الدفاع، وسفيان أمرابط وعز الدين أوناحي وإبراهيم دياز في وسط الميدان، وإلياس بنصغير وحكيم زياش وأيوب الكعبي في الهجوم. فيما دفع الركراكي بأمير ريتشاردسون وسفيان رحيمي ويوسف النصيري وأسامة العزوزي وبلال الخنوس وإلياس أخوماش، كبدلاء.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب المغربي، الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب "أدرار"، مواجهة ثانية، تجمعه بالمنتخب الموريتاني.