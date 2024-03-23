باريس : سجل المهاجم النمساوي كريستوف باومغارتنر والالماني فلوريان فيرتز إثنين من أسرع الاهداف في تاريخ كرة القدم، خلال المواجهتين الوديتين أمام سلوفاكيا وفرنسا توالياً السبت.

في براتيسلافا، سجل باومغارتنر (24 عاما) هدفا صاعقا للنمسا بعد مرور سبع ثوان فقط من ركلة البداية، في مباراة انتهت بفوزها 2 - 0.

ومع اطلاق الحكم صافرة البداية، راوغ مهاجم لايبزيغ الالماني ثلاثة لاعبين وسدّد كرة مفاجئة من مسافة 25 متراً خدعت الحارس مارتن دوبرافكا.

وقال بومغارتنر لقناة "أو آر أف" المحلية بعد المباراة "سبق أن تمرنا على هذه اللعبة، حيث انطلقنا بسرعة من ركلة البداية وخاطرنا بشكل كامل. تسلسل الخطوات نجح بطريقة ما حتى تمكنت من الركض".

وتابع "بالطبع إنه أمر رائع، أنا سعيد جدًا. حقيقة أنني سددت الكرة بهذه الطريقة... هو أمر مثير بالطبع".

وافاد الاتحاد النمساوي إن الهدف هو الاسرع في تاريخ المباريات الدولية.

كما عادل باومغارتنر الرقم القياسي المدوّن بإسم الدولي الالماني السابق لوكاس بودولسكي الذي سجّل أيضاً بعد سبع ثوان في مرمى الاكوادور في أيار (مايو) 2013.

وأضاف أندرياس فايمان الهدف الثاني للنمسا في الدقيقة 82.

فيرتز فعلها بعد 8.5 ثوان

وفي ليون، افتتح لاعب وسط باير ليفركوزن الالماني فيرتز التسجيل بعد 8.5 ثوان من صافرة البداية.

وحسب موقع "أوبتا" للاحصائيات، هي المرة الثالثة فقط في تاريخ منتخب "الديوك" تهتز فيها شباكه بهدف في الدقيقة الأولى من المباراة بعد مباراتيه أمام هولندا عام 1923 وإنكلترا في حزيران (يونيو) 1982 (سجل بريان روبسون بعد 27 ثانية من صافرة البداية).

وسجل التركي هاكان شوكور الهدف الاسرع في تاريخ كأس العالم بعد 10.8 ثوان في مرمى كوريا الجنوبية في مونديال 2002.