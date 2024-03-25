مدريد : رأى مدافع ريال مدريد داني كارفاخال أن إسبانيا ليست بلداً عنصرياً، وذلك عشية المباراة الودية في كرة القدم التي تجمع بلاده بمنتخب البرازيل تحت شعار مكافحة العنصرية.

وتعرض النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، زميل كارفاخال في ريال مدريد، لإساءات عنصرية في مناسبات عدة خلال الأعوام الأخيرة، أبرزها في أيار (مايو) خلال مباراة في الدوري المحلي ضد فالنسيا ما أثار غضباً عالمياً.

ونظّمت إسبانيا مباراة ودية ضد البرازيل بقيادة فينيسيوس في ملعب "سانتياغو برنابيو" الثلاثاء تحت شعار "بشرة واحدة" للمساعدة في مكافحة العنصرية.

وقال كارفاخال في مؤتمر صحافي "لا أعتقد أن إسبانيا بلداً عنصرياً. لدينا مستوى عالِ جداً من الاندماج (المجتمعي). لقد أتيت من حي متواضع، ليغانيس، ونشأت مع أولاد من جميع أنواع الجنسيات. لدي الكثير من الأصدقاء من مختلف ألوان البشرة".

ورأى كارفاخال أن المشجعين الذين يطلقون إهانات عنصرية ضد اللاعبين يعبّرون عن إحباطهم بطريقة "قبيحة" تجاه الرياضيين، مضيفاً "للأسف، هناك أشخاص يذهبون الى ملاعب كرة القدم ويبدو أنهم يطلقون كل حنقهم وغضبهم. عندما يشعرون أن ذلك يؤذي شخصاً ما، يفعلونه أكثر، وهذا أمر مؤسف".

واعتبر أنه "لا يجب السماح لهذا النوع من الناس بدخول الملاعب لأن ذلك (العنصرية) أبشع شيء موجود في الرياضة".

فينيسيوس ضحية العنصرية

ووقع فينيسيوس (23 عاماً) ضحية للإساءات العنصرية في العديد من الملاعب الإسبانية وحتى وإن لم يكن في بعض الأحيان طرفاً في المباراة.

وأعلن ريال مؤخراً أنه تقدّم بشكوى بعد الإهانات العنصرية التي تعرّض لها مهاجمه البرازيلي قبل مبارتي دوري أبطال أوروبا بين غريمه برشلونة ونابولي الإيطالي من جهة وبين جاره اللدود أتلتيكو مدريد والفريق الإيطالي الآخر إنتر.

وقال النادي "تقدم ريال مدريد بشكوى إلى مكتب المدعي العام" بتهمة "جرائم الكراهية والتمييز" بعد "الإهانات العنصرية والكراهية الموجهة الى لاعبنا فينيسيوس جونيور".

وحدثت الإهانات الجديدة ضد فينيسيوس بالقرب من ملعبي "مونتجويك" في برشلونة و"متروبوليتانو" في مدريد، قبل مباراتي برشلونة وأتلتيكو في اياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

ودعا فينيسيوس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى "معاقبة" المسؤولين عن هذه الهجمات، بعد بث مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر جماهير أتلتيكو وهم يهتفون "آليه (هيا)، آليه، آليه، فينيسيوس شمبانزي".

ونشر البرازيلي تغريدة على موقع "أكس" (تويتر سابقاً) مع ذِكرِ الحسابين الرسميين لدوري أبطال أوروبا والاتحاد الأوروبي للعبة، قال فيها "آمل أن تكونوا (الاتحاد الأوروبي) قد فكرتم بمعاقبتهم"..

ومن المرجح أن يكون كارفاخال وجهاً لوجه مع زميله فينيسيوس في حال لعب الثلاثاء ضد البرازيل.

"فيني" لاعب استثنائي

وتطرق الى هذا الأمر بالقول "أمام لاعب بهذه الجودة، من الصعب أن يكون لديك خطة واضحة لأنه في النهاية قادر على التفوّق ضد أي كان"، مضيفاً "علينا محاولة التضييق عليه وعدم منحه مساحة، والحصول على المساعدة في ذلك (الدفاع ضد بأكثر من لاعب) سيكون المفتاح".

وخسرت إسبانيا الجمعة في لندن ضد كولومبيا 0 - 1 في لقاء يدخل أيضاً ضمن تحضيراتها لخوض كأس أوروبا الصيف المقبل.

وسلّط المدرب لويس دي لا فوينتي الضوء على حجم المواجهة مع البرازيل رغم أنها ليست مباراة رسمية، قائلاً "إنها المباراة العاشرة التي تلعبها إسبانيا ضد البرازيل في تاريخ كرة القدم الإسبانية، بالتالي إنها مهمة جداً".