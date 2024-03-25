برازيليا : اوقف مهاجم نادي فلامنغو البرازيلي غابريال باربوزا المعروف بـ "غابيغول" لعامين بتهمة محاولة الاحتيال خلال اختبار للمنشطات، حسب ما قضت محكمة رياضية برازيلية الاثنين.

واتهم غابيغول (27 عاما) بتعقيد مهمة المسؤول المنوط به إجراء اختبار مفاجئ لكشف المنشطات في نيسان (أبريل) الماضي في مقر النادي في ريو دي جانيرو.

وقالت المحكمة في بيان لها :"تم محاكمة اللاعب المذكور اليوم أمام المحكمة الرياضية لمكافحة المنشطات بكامل هيئتها، وقررت بالأغلبية وجود انتهاك لقاعدة الاحتيال المتعلقة بمكافحة المنشطات".

وستدخل العقوبة، القابلة للاستئناف، حيّز التنفيذ في الثامن من نيسان (أبريل) المقبل.

وخضع آنذاك زملاؤه للاختبار في الصباح، فيما تجاهل غابي غول طلبا للحضور، وحضر بعد وقت الغداء، بحسب الاتهام الموجه اليه. وعندما وصل أخيرًا لإجراء الاختبار، ورد أنه شعر بالانزعاج لأن أحد المسؤولين رافقه إلى الحمام.

كما انّه لم يحترم بروتوكول جمع العينات.

اللاعب ينفي

من جهته، ينفي غابيغول الذي يعد من ابرز المساهمين في فوز فلامنغو بلقب الدوري البرازيلي عام 2019 وألقاب مسابقة كوبا ليبرتادوريس، الاتهامات حول محاولته الاحتيال.

وقال محامي اللاعب في كانون الاول (ديسمبر) الماضي بعد برزت هذه الاتهامات "أكد لاعب فلامنغو أن الاختبار قد أجري واتت النتائج سلبية".

وأكمل المحامي "في ضوء هذه المعلومات، لا يوجد ما يمكن أن يسبب خطأ في البروتوكول أو ما ينتهكه".

وخاض غابيغول تجارب مخيّبة في اوروبا مع نادي بنفيكا البرتغالي ثمّ انتر ميلان الايطالي، بعدما صعد من اكاديمية سانتوس، قبل ان ينضم الى فلامنغو عام 2019.

وبعد بروزه في الدوري المحلي، استُدعي الى المنتخب البرازيلي وشارك معه في 18 مباراة دولية كان آخرها في كانون الثاني (يناير) 2022.