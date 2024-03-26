الدمام: حقق منتخب سوريا فوزاً ساحقاً على منتخب ميانمار بنتيجة 7-0 الثلاثاء على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بالدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك وكأس آسيا 2027 في السعودية.

ونجح عمر خربين في تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) للمنتخب السوري في الدقائق 30 و54 و63،

وسجل مؤيد سمير العجان هدفين لسوريا في الدقيقتين 51 و68 وتكفل ابراهيم فارس حصار وعلاء الدين ياسين دالي بتسجيل الهدفين الأخرين في الدقيقتين 47 و80.

منتخب ميانمار لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 45 لطرد هين فيو وين، ورفع المنتخب السوري "نسور قاسيون" رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المنتخب الياباني المتصدر، وظل منتخب ميانمار في قاع الترتيب بنقطة واحدة.