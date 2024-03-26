دمشق : غادر محمود داهود ساعد دفاع شتوتغارت الألماني بعثة منتخب سوريا في مدينة الخبر السعودية، قبل ساعات من مواجهة "نسور قاسيون" مع منتخب ميانمار ضمن تصفيات مونديال 2026 لكرة القدم، "لاستحالة تلبية طلباته"، بحسب ما أعلن الاتحاد السوري الثلاثاء في بيان.

وكتب الاتحاد السوري أن داهود "غادر مقر بعثة منتخبنا الوطني الاول في مدينة الخير السعودية صباح اليوم بسبب استحالة تلبية طلباته التي نقلها لنا وكيل أعماله والتي ستؤثر على المنتخب الوطني الاول".

وأضاف "إدارة المنتخب تؤكد أن مصلحة منتخب سوريا تأتي في المقام الأول وأنه سيتم وضع الشارع الرياضي بكافة التفاصيل بوقت لاحق".

وكانت تقارير أشارت الإثنين إلى عدم اقتناع داهود بأسلوب المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر في التدريبات وطلب مغادرة المنتخب وعدم تسجيل اسمه في كشف المباراة.

وكان الاتحاد الدولي (فيفا) وافق على مشاركة داهود مع المنتخب السوري، حسب ما أعلن عبد الرحمن الخطيب نائب رئيس الاتحاد المحلي منتصف الشهر الجاري.

مشوار داهود في أوروبا

عاد داهود (28 عاماً) إلى الدوري الألماني عبر بوابة شتوتغارت في الأوّل من شباط (فبراير) قادماً من برايتون الانكليزي على سبيل الاعارة، بعدما سبق له أن دافع عن ألوان ناديي بوروسيا مونشنغلادباخ وبوروسيا دورتموند.

بدأ داهود، العاشق في طفولته للفرنسي زين الدين زيدان، مسيرته الاحترافية مع مونشنغلادباخ في 2014 قبل انتقاله الى دورتموند في 2017.

خاض 141 مباراة مع دورتموند، إلا أن مشاركاته تراجعت مع النادي "الاصفر والأسود" منذ أن خضع لجراحة في كتفه عام 2022، ليتعاقد معه برايتون بصفقة لمدة أربع سنوات.

وخاض اللاعب المولود في سوريا مباراتين مع منتخب المانيا في العام 2020.