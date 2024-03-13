دمشق : وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على مشاركة لاعب وسط شتوتغارت الألماني من أصل سوري محمود داهود مع المنتخب السوري في الاستحقاقات القادمة، حسب ما أعلن عبد الرحمن الخطيب نائب رئيس الاتحاد المحلي للعبة الاربعاء.

وعاد داهود (28 عاما) إلى الدوري الالماني عبر بوابة شتوتغارت في الاول من شباط(فبراير) قادماً من برايتون الانكليزي على سبيل الاعارة، بعدما سبق له أن دافع عن ألوان ناديي بوروسيا مونشنغلادباخ وبوروسيا دورتموند.

ويملك شتوتغارت صاحب المركز الثالث في "بوندسليغا" خيار شراء عقد اللاعب بعد نهاية فترة الإعارة، علما أن داهود لم يخض سوى 9 مباريات في الدوري الإنكليزي مع برايتون الذي يمتد عقده معه حتى عام 2027.

بدأ داهود، العاشق في طفولته للفرنسي زين الدين زيدان، مسيرته الاحترافية مع مونشنغلادباخ في 2014 قبل انتقاله الى دورتموند في 2017.

خاض 141 مباراة مع دورتموند، إلا أن مشاركاته تراجعت مع النادي "الاصفر والاسود" منذ أن خضع لجراحة في كتفه عام 2022، ليتعاقد معه برايتون بصفقة لمدة أربع سنوات.

وخاض اللاعب المولود في سوريا مباراتين مع منتخب المانيا "المانشافت" في العام 2020.

وسيشكّل إنضمام داهود دفعة قوية للمنتخب السوري الذي بلغ ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم التي اقيمت أخيرًا في العاصمة القطرية الدوحة.