لندن: وجه الاتحاد الانكليزي لكرة القدم، الخميس، 50 تهمة بحق لاعب وسط نيوكاسل، الإيطالي ساندرو تونالي، تتعلق بالمراهنة على مباريات، حسب ما أعلن إتحاد اللعبة.

وحصلت هذه الانتهاكات المزعومة لقواعد الاتحاد الانكليزي في الفترة بين 12 آب (اغسطس) 2023 و12 تشرين الاول (اكتوبر) 2023.

ويحق لإبن الـ 23 عامًا الردّ على الاتهامات الموجهة ضده حتى 5 نيسان (ابريل) المقبل.

وكان الاتحاد الدولي "فيفا" صدّق على قرار السلطات الإيطالية بإيقاف اللاعب لمدة 10 اشهر بسبب مراهنات رياضية غير مشروعة في تشرين الاول (اكتوبر) من العام الماضي.

وستحرم تلك العقوبة تونالي (25 مباراة دولية) من المشاركة في صفوف منتخب بلاده في كأس أوروبا 2024، وسيعود الى الملاعب مطلع موسم 2024 2025.

وسبق ان كشف وكيل أعمال تونالي، الذي انضم الى نيوكاسل قادما من ميلان الايطالي في تموز (يوليو) الماضي مقابل 67 مليون دولار أميركي، انّ اللاعب يعاني من ادمان على المراهنات.

وأوقف تونالي (15 مباراة دولية) بسبب مراهنات رياضية غير مشروعة بعد تحقيقات اجرتها السلطات القضائية الايطالية والاتحاد الايطالي للعبة، مع الظروف المشددة المتمثلة في المراهنة على مباريات فريقي بريشيا (2017 2020) وميلان (2020 2023) عندما كان يدافع عن ألوانهما. وستكون العقوبة مصحوبة بالتزامات علاجية لوضع حد لإدمانه على المراهنات وتغريمه ايضا مبلغ 20 الف يورو.

وعلّق نيوكاسل على إعلان الاتحاد الإنكليزي في بيان "يعترف نيوكاسل يونايتد بتهمة سوء السلوك الموجهة ضد ساندرو تونالي فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لقواعد المراهنة في الاتحاد الإنكليزي".

وتابع "يواصل ساندرو الالتزام الكامل بالتحقيقات المتصلة ويحتفظ بدعم النادي الكامل".