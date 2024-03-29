برشلونة : قال مدرّب برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني في كرة القدم، تشافي هرنانديس، الجمعة، أنّ الثنائي لامين جمال وباو كوبارسي قد يرسمان مستقبلاً حقبة جديدة لكرة القدم العالمية.

تألّق اليافع جمال "لامين يامال" (16 عامًا) بمواجهة البرازيل في مباراة دولية ودية الثلاثاء لمصلحة المنتخب الإسباني، فيما خاض كوبارسي ظهوره الدولي الأوّل بقميص "لا روخا" الأسبوع الماضي بمواجهة كولومبيا، قبل ان يشارك أيضاً بمواجهة سيليساو.

وأصبح اللاعبان عنصرين مهمين في تشكيلة البلاوغرانا التي تعود الى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى منذ اربعة اعوام، ولا تزال تحتفظ بآمال ضئيلة للاحتفاظ بلقب الدوري المحلي.

الأصغر في تاريخ اسبانيا

ويُعد جمال أصغر لاعب يشارك في صفوف المنتخب، وأصغر لاعب يُسجّل، فيما بات كوبارسي (17 عاما) اصغر مدافع يرتدي قميص إسبانيا دوليًا.

وقال تشافي في المؤتمر الصحافي المخصص لمباراة السبت امام لاس بالماس في لا ليغا "عليهما ان يحافظا على مستواهما برشلونة هو أعلى درجة في كرة القدم العالمية".

وتابع "كثيرون وصلوا الى المستوى الاحترافي، لكن الحفاظ عليه امر صعب جدا، لكنهما قادران، يتمتعان بكل شيئ، الذهنية، القدرات. اعتقد اننا ننظر الى لاعبَين قادرَين على رسم حقبة جديدة للنادي، وحتى في الكرة العالمية".

واشار تشافي الى انّ جمال "هادئ جدا وناضج" مقارنة بسنّه، على الرغم من بروزه الى الاضواء.

وأضاف تشافي "على المستوى الذهني، أراه فتى سعيدًا وممازحاً، ويستمتع بالامر أكثر فأكثر".