مدريد : عاد المنتخب البرازيلي من بعيد وقلب تأخره بهدفين أمام اسبانيا إلى تعادل قاتل 3-3 في مباراة دولية ودية في كرة القدم على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الاسبانية مدريد، بعد ثلاثة ايام من فوزه على انكلترا بهدف في ملعب ويمبلي الشهير.

إندريك وجمال

وشهدت المباراة سطوع الاسباني من أصل مغربي لامين جمال، البالغ 16عاماً، كما ظهر البرازيلي الواعد إندريك (17 عاماً) للمرة الأولى في ملعبه المستقبلي "سنتياجو برنابيو"، وتوهج للمباراة الثانية على التولي مع منتخب السامبا، لتتشكل ملامح نجوم المستقبل، خاصة أنهما لم يتجاوزا 17 عاماً، وأمامهما مستقبل كبير مع البارسا والريال، وفي صفوف اسبانيا والبرازيل.

وفرض لاعب وسط مانشستر سيتي الانكليزي رودري نفسه نجما للمباراة بتسجيله الهدفين الاول والثالث من ركلتي جزاء في الدقيقتين 12 و87، فيما سجل مهاجم لايبزيغ الالماني داني أولمو الثاني (36)، مانحا "لا روخا" التقدم بهدفين.

ورد "راقصو السامبا" بهدفي مهاجم النادي الملكي رودريغو اثر خطأ من حارس مرمى أتلتيك بلباو أوناي سيمون (40) والبديل إندريك (50) الذي كان منح بلاده الفوز على انكلترا بعد دخوله أيضاً إلى ارض ملعب النادي الملكي الذي سيدافع عن ألوانه اعتبارا من الموسم المقبل، قبل ان يعود صانع العاب وست هام يونايتد الانكليزي لوكاس باكيتا ويسجل هدف التعادل القاتل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

واقيمت المباراة بين المنتخبين للمساعدة في مكافحة العنصرية بعد الاساءات المتكررة التي استهدفت جناح ريال مدريد الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور في الملاعب الاسبانية.

ولم يظهر فينيسيوس الذي حمل شارة القيادة لابطال العالم خمس بصورة متألقة، في حين خطف زميله المستقبلي في فريق "لوس بلانكوس" إندريك الأضواء منه، بينما تألق المغربي الاصل لامين جمال (16 عاما) لاعب برشلونة مع إسبانيا.

وبعد الخسارة أمام كولومبيا 1 - 0 ودياً الجمعة، اختار مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي تشكيلة قوية لمواجهة البرازيل، حيث تألق منتخب "لاروخا" في الشوط الأول ولم يسمح لأبطال العالم خمس مرات بفرض اسلوب لعبهم في مباراتهم الثانية باشراف المدرب الجديد دوريفال جونيور.

وارهق الجناحان جمال ونيكو وليامس الدفاع البرازيلي، فحصل الاول على ركلة جزاء بعد التحام مع جواو غوميش والتي نفذها رودريغو مسجلا الهدف الأول (12).

وصنع جمال الهدف الثاني إلى أولمو فتلاعب بمدافع باريس سان جرمان الفرنسي لوكاس بيرالدو وتجاوز الحارس بينتو وسدد في المرمى (36).

وعادت البرازيل إلى أجواء اللقاء قبل نهاية الشوط الأول عندما مرر الحارس سيمون الكرة بطريقة غريبة إلى رودريغو الذي يعرف جيدا الملعب كونه يدافع عن ألوان ريال، فسددها فوق رأسه وهز الشباك (40).

إندريك يظهر في "بيت المستقبل"

وزج دوريفال مع بداية الشوط الثاني بالمراهق إندريك ابن الـ17 عاماً في أول ظهور له في عقر دار ناديه المستقبلي ريال مدريد، ولم ينتظر طويلاً لتسجيل هدفه الأول في العاصمة الإسبانية بتسديدة قوية انحرفت قليلا عن مسارها بعد ركلة ركنية (50).

واعتقدت إسبانيا أنها حسمت نتيجة المباراة عندما نفذ رودري ركلة الجزاء الثانية له بعد خطأ من بيرالدو على مدافع النادي المكلي داني كارفاخال، إلا أن البرازيل رفضت الاستسلام وحصلت بدورها على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع بعد خطأ من كارفاخال نفسه على البديل غالينو نفذها باكيتا بنجاح مدركا التعادل (90+6).

وقال أولمو "المباراة ضد البرازيل ليست ودية على الإطلاق، خصوصا أن المنتخبين يريدان الفوز، لقد قدمنا كل شيء على أرض الملعب مع الكرة ومن دونها".