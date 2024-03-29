إيلاف من واشنطن : اعتذرت كوربن ألبرت، لاعبة المنتخب الأميركي لكرة القدم وباريس سان جرمان الفرنسي للسيدات، الخميس، عن منشورات "غير ناضجة" على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت غضب المشجعين وأسطورة الكرة الاميركية ميغان رابينو.

جدل لا ينتهي

وتعرّضت ابنة العشرين عاما لانتقادات لاذعة بعد ان شاركت ونشرت على حسابها في تيكتوك محتوى يعتبر مناهضاً للمثلية، وتعد قضايا المثلية والتحول الجنسي من بين أكثر القضايا التي تثير الجدل في عالم الرياضة، فقد انسحبت بعض لاعبات المنتخب الهولندي للقوس من منتخب بلادهن نظراً لوجود لاعبة متحولة جنسياً في صفوف المنتخب، الأمر الذي أثار ضجة هائلة ما بين مؤيد ومعارض.

كما انّها وضعت نقرة "الاعجاب" على منشور يسخر من رد فعل رابينو الغاضب بعد اصابتها في وتر العرقوب خلال مباراتها الاخيرة مع ناديها قبل الاعتزال في تشرين الثاني/نوفمبر.

غياب النضج والحس المرهف

وقالت ألبرت في رسالة على حسابها في إنستغرام "أريد أن أعتذر بصدق عن تصرفاتي على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت "إن الإعجاب بمنشورات مسيئة، غير مرهفة ومؤذية، ومشاركتها كان أمرًا غير ناضج وغير محترم، وهو ما لم يكن في نيتي أبدًا".

وتابعت "أشعر بخيبة أمل كبيرة في نفسي، وأنا آسفة بشدة للأذى الذي سببته لزميلاتي في الفريق واللاعبات الاخريات والمشجعين والأصدقاء وأي شخص شعر بالإهانة".

واردفت "أعتقد حقًا أن الجميع يجب أن يشعروا بالأمان والاحترام في كل مكان وفي جميع الملاعب".

وكانت رابينو، التي تجمعها علاقة بنجمة كرة السلة الاميركية المعتزلة سو بيرد، صريحة في دعمها لقضايا مجتمع الميم ونشرت رسالة على حسابها في انستغرام، بدا انها موجهة الى ألبرت.

رسالة رابينو

وكتبت رابينو "بالنسبة للاشخاص الذين يريدون الاختباء وراء معتقداتي، اوّد ان اطرح سؤالا واحدا، هل تجعلون من اي نوع من المساحات اكثر امانا، أكثر شمولاً، وأكثر اكتمالًا، أي مظهر من مظاهر الأفضل، وإخراج الأفضل من أي شخص؟"

وأضافت "لانكم إذا لم تكونوا بصدد ذلك، فكل ما تؤمنون به هو الحقد. والاولاد يقومون بقتل انفسهم بسبب هذا الحقد. استيقظوا!"

وأنهت رابينو رسالتها متوجهة إلى مؤيدي التحوّل الجنسي، قائلة "لكل أصدقائي المتحولين جنسيًا الذين يتحملون هذه المعاملة المروعة يومًا بعد يوم، فأنا أراكم وأسمعكم وأنا معكم".