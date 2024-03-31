ريو دي جانيرو: تضاربت الأنباء عن هوية الشخص الذي دفع مليون يورو "كفالة" خروج البرازيلي داني ألفيش من السجن بسبب تورطه في جريمة اغتصاب، وكشفت تقارير السبت عن أن مجلة برازيلية هي التي دفعت الكفالة وليس نيمار أو ديباي، وقامت المجلة بذلك مقابل حوار حصري مع ألفيش، وفيلم وثائقي من المؤكد سوف يتناول قصته المثيرة للجدل.

وقالت مصادر برازيلية إن مغادرة ألفيش السجن الاثنين الماضي، تأخرت ولكنها حدثت بعد أن قام بإيداع الكفالة البالغة مليون يورو.

وقد أثارت هذه الكفالة الكثير من الجدل و الشكوك فيما يتعلق بهوية الشخص الذي دفعها، فقد تعددت الأسماء التي برزت إلى الواجهة، من بينها والد نيمار جونيور، والاعب الهولندي ممفيس ديباي صديق ألفيش، إلا أنهم جميعهم نفوا أن يكونوا وراء ذلك.

وفي البرازيل ووفقاً لـ"غلوبو" فقد تم الكشف حصرياً عن الجهة التي دفعت الكفالة البالغة مليون يورو لإطلاق سراح اللاعب البرازيلي من السجن، والمفاجأة أنها شركة وليس شخصاً، وتحديداً مجلة برازيلية هي التي دفعت كفالة داني ألفيش.

المجلة المعروفة في البرازيل هي التي أودعت كفالة مليون يورو حتى يتم إطلاق سراح لاعب برشلونة السابق.

وقال مصدر برازيلي:"إن المجلة المعروفة في البرازيل تقدم تقارير رائعة عن أشخاص مهمين ومشاهير في البرازيل، وقامت بدفع الكفالة مقابل تقرير كان سيتم إعداده بالفعل عن ألفيش".

كما أوضح المصدر سبب تأخر الدفع، وقال: "لقد كان تحويلاً مالياً دولياً، وهي عملية تستغرق بضعة أيام بسبب الاجراءات، هناك سلسلة من المتطلبات التي يجب الوفاء بها".

وسوف يتم إجراء المقابلة وتقرير فيديو حصري عن قصة ألفيس، والدفعة التي تم تحويلها هي بمثابة جزء لتلك المقابلة الوثائقية التي يتم إجراؤها مع ألفيش".