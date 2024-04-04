مدريد : تعرض الدراج الدنماركي يوناس فينغيغارد لكسور في عظمة الترقوة وأضلاع عدة بعد سقوط قوي خلال مشاركته في طواف الباسك للدراجات الهوائية، وذلك وفق ما أعلن فريقه فيسما ليس الخميس.

وقال فريق الدراج الفائز بطواف فرنسا لعامي 2022 و2023 في حسابه على موقع "أكس" إنه "كان سقوطاً رهيباً لكن لحسن الحظ أنه في حالة مستقرة وواعٍ. أظهرت الفحوص في المستشفى أنه أصيب بكسر في الترقوة والعديد من الأضلاع. ولا يزال تحت المراقبة في المستشفى".

وبعد سقوطه، وضع ابن الـ27 عاماً على حمالة مع دعامة لعنقه وجهاز تنفسي، قبل نقله الى المستشفى.

ومن بين ثمانية دراجين سقطوا في هذا الحادث، بقي الأسترالي جاي فاين لأطول فترة بلا حراك قبل أن يتم إسعافه من قبل خدمات الطوارئ، تمهيداً لنقله الى المستشفى.

وأعلن فريقه الإمارات "أنه واعٍ وقادر على الكلام".

كما أصيب السلوفيني بريموش روغليتش والبلجيكي ريمكو إيفينبويل وتمكنا من النهوض، لكن فريقيهما بورا هانزغروهي وسودال كويك ستيب توالياً أعلنا انسحابهما.

وغادر روغليتش الذي كان يرتدي قميص المتصدر، المكان بالسيارة.

ووقع الحادث على بعد حوالي ثلاثين كيلومتراً من نهاية المرحلة الرابعة التي كانت مقررة بين إيشاري أراناس ولوغوتيو.

وأثناء انحدار في مسار المرحلة، انزلق العديد من الدراجين واصطدموا بكتل حجرية ومصرف خرساني.