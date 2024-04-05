برشلونة: أصيب الدرّاج الدنماركي يوناس فينغيغارد الفائز بطواف فرنسا لعامي 2022 و2023 بأضرارٍ في الرئة، بعد الحادث المروّع الذي تعرّض له خلال مشاركته في طواف الباسك للدراجات الهوائية الخميس، وفقاً لما أعلنه فريقه فيسما ليس الجمعة.

وقال فريقه "كشفت الفحوص الجديدة في المستشفى أنه يعاني من رضّة رئوية وانكماش الرئتين".

ونُقل ابن الـ27 عاماً على حمالة مع دعامة لعنقه وجهاز تنفسي، قبل أن يتبيّن في المستشفى أنه تعرّض لكسور في عظمة الترقوة وأضلاع عدة.

وأضاف فيسما ليس "حالته مستقرة ونام جيداً. سيبقى في المستشفى".

ووقع الحادث على بعد نحو ثلاثين كيلومتراً من نهاية المرحلة الرابعة التي كانت مقررة بين إيشاري أراناس ولوغوتيو.

وأثناء انحدار في مسار المرحلة، انزلق العديد من الدرّاجين واصطدموا بكتل حجرية ومصرف خرساني.

ومن بين ثمانية دراجين سقطوا في هذا الحادث، بقي الأسترالي جاي فاين لأطول فترة بلا حراك قبل أن يتم إسعافه من قبل خدمات الطوارئ، تمهيداً لنقله الى المستشفى.

وأعلن فريقه الإمارات "أنه واعٍ وقادر على الكلام".

كما أصيب السلوفيني بريموش روغليتش والبلجيكي ريمكو إيفينبول وتمكّنا من النهوض، لكن فريقيهما بورا هانزغروهي وسودال كويك ستيب توالياً أعلنا انسحابهما.

وأصيب إيفينبول بكسر في كل من عظمة الترقوة وكتفه الأيمن، وفق ما أعلن فريقه في بيان جاء فيه "سيعود ريمكو الى بلجيكا الجمعة حيث سيجري جراحة من أجل معالجة كسر في الترقوة والخضوع لفحوص أخرى في مستشفى هيرينتالس".

وتعرّض البلجيكي فاوت فان آرت لإصابات مماثلة الأسبوع الماضي في حادثٍ آخر في طوافٍ حول فلاندرز.

وكان روغليتش الذي سقط الأربعاء أيضاً في المرحلة الثالثة لكنه تعافى بسرعة، متصدراً الترتيب أمام إيفينبول بسبع ثوانٍ قبل بداية السباق الخميس.

وبات الدنماركي ماتياس سكيلموز المتصدر الجديد، بفارق أربع ثوانٍ عن الإسباني خوان أيوسو.