إيلاف من الرباط:تنطلق الخميس بالرباط نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل الصالات،المغرب 2024،توتال إنيرجيز،في دورتها السابعة،بمشاركة ثمانية منتخبات، موزعة على مجموعتين.

وتقام المنافسة،التي تتواصل حتى 21 أبريل الجاري،في قاعتي الامير مولاي عبد الله وابن ياسين.

ويتصدر البلد المضيف وحامل اللقب،المغرب،المجموعة الأولى إلى جانب أنغولا، صاحبة المركز الثالث عام 2020، وغانا التي احتلت الوصافة عام 1996،وزامبيا.فيما تضم المجموعة الثانية منتخب مصر،وصيف دورة 2020،وليبيا بطلة دورة 2008 ،فضلا عن ناميبيا وموريتانيا اللتان تخوضان أول مباراة لهما في النهائيات القارية.

وشهدت نهائيات البطولة هيمنة عربية على فعالياتها، بتقاسم منتخبات مصر والمغرب وليبيا كؤوس البطولة، منذ انطلاقتها سنة 1996.

وتعتبر مصر حاليا صاحبة أكبر عدد من التتويجات في كأس أمم إفريقيا داخل الصالات ،توتال إنيرجيز،بثلاثة ألقاب،سنوات 1996 و2000 و2004،يليها المغرب حامل اللقب، الذي يملك لقبين في رصيده، فاز بيهما في دورتي 2016 و2020،بينما تتطلع ليبيا إلى لقبها الثاني بعد تتويجها عام 2008 عند استضافتها المنافسة.

جانب من مبارة لكرة القدم داخل الصالة

ويرشح المهمون والمتابعون للعبة منتخب المغرب للفوز بالكأس القارية للمرة الثالثة في تاريخه،مستفيدا في ذلك من استقبال البطولة على أرضية ومرحلة التوهج التي يمر منها منذ سنوات، بدليل تحوله إلى واحد من أفضل المنتخبات العالمية،واحتلاله الرتبة الثامنة في التصنيف الدولي لمنتخبات الصالات.

وسيتأهل أفضل منتخبين من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي المنافسة، والتي ستكون أيضا بمثابة تصفيات لكأس العالم لكرة الصالات (فيفا)،حيث ستتأهل المنتخبات الثلاث الأوائل تلقائيا إلى كأس العالم،المقرر إقامتها في أوزبكستان،ما بين 14 سبتمبر و6 أكتوبر المقبلين.

كلام الصور:

من مباريات منتخب المغرب

توزيع المنتخبات المشاركة في نهائيات أمم إفريقيا لكرة القدم داخل الصالات