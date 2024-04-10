مدريد : تغلب أتلتيكو مدريد الإسباني على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2 -1 الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجّل الأرجنتيني رودريغو دي بول (4) والبرازيلي صامويل لينو (32) لأتليتكو، والعاجي سباستيان هالر (81) لدورتموند، ونجح المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في وضع بصمته المعتادة على أداء فريقه، مما يجعل البعض يطلقون على الفريق المدريدي "أتلتيكو سيميوني".

وسيلتقي الفريقان إياباً الثلاثاء المقبل، بعدما يلعب أتلتيكو مباراةً صعبةً مع ثالث الدوري جيرونا السبت، ويلتقي دورتموند مع بوروسيا مونشغلادباخ الحادي عشر ضمن الـ"بوندسليغا" في اليوم عينه.

وتلقّى دورتموند الخسارة الثانية توالياً بعد سقوطه أمام شتوتغارت 0 - 1 في الدوري، فيما حقق الفريق الإسباني فوزه الثاني توالياً أيضاً عقب تغلّبه على فياريال 2 - 1.

دخل دورتموند المباراة بغياب هدّافه الهولندي دونيل مالن بسبب المرض، فيما غاب مواطنه ممفيس ديباي عن أتلتيكو للإصابة.

وأكرم دي بول وفادة الضيوف باكراً وسجّل الهدف الأوّل بعد أربع دقائق على صافرة الحكم الأولى، حين استغلّ خطأً فادحاً بالتمرير من الهولندي إيان ماتسان الذي تعرّض للضغط بعد تمريرةٍ وصلته من الحارس غريغور كوبل (5).

ولم تمرّ سوى دقيقتين حتّى حاول البلجيكي أكسل فيتسل تسجيل الثاني بكعب قدمه بعد عرضيةٍ من الفرنسي أنطوان غريزمان (7).

وأثمر ضغط أصحاب الأرض هدفاً ثانياً عبر لينو الذي استلم تمريرةٍ من غريزمان، بعد أن استغلّ الأخير خطأً جديداً في الدفاع (32).

وبدا دفاع دورتموند ضعيفاً بقيادة المخضرم ماتس هوملس الذي خاض المباراة رقم 500 مع فريقه ضمن جميع المسابقات.

ولم يتأخّر المدرب إدين ترزيتش بإشراك يوليان براندت بدلاً من فيليكس نميشا مطلع الشوط الثاني في وسط الملعب، لمحاولة مدّ المهاجمين بالكرات.

وبدأ هدّاف الفريق نيكلاس فولكروغ مشاركةً مع مالن بـ11 هدفاً في جميع المسابقات التهديد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تعامل معها الحارس السلوفيني يان أوبلاك بهدوء (50).

وحاول البديل براندت تسجيل هدف تقليص الفارق لكن تسديدته ارتدت من الدفاع إلى ركنية (55).

وعمد ترزيتش إلى تنشيط الهجوم فأشرك هالر بدلاً من فولكروغ، على الرغم من أنه لم يلعب سوى 27 دقيقة في آخر مباراتين بعد عودته من الإصابة التي غيّبته لسبع مباريات (60).

وعاود براندت المحاولة مجدداً من ركلة حرة مباشرة علت المرمى (73)، ومثله فعل غريزمان الذي لعب كرة من ركلة حرة باتجاه منطقة الجزاء قابلها لينو بتسديدة لكن الحارس تصدّى لها (75).

ونجح رهان مدرب دورتموند على هالر الذي سجّل هدفاً مهماً ابقى آمال الفريق الاصفر والاسود، فبعد ان وصلته الكرة في منطقة الجزاء سدّد قوية على يمين أوبلاك (81).

وحاول الأرجنتيني أنخل كوريا أن يُسجّل الثالث لكن تسديدته لم تكن متقنة بين يدي الحارس (85).