مانشستر (المملكة المتحدة) : بلغ مانشستر سيتي الإنكليزي حامل اللقب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بعدما جدّد فوزه بنفس نتيجة الذهاب على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي 3 -1 الأربعاء في إياب ثمن النهائي.

وحقق السيتي رقماً قياسياً يؤكد به أنه أصبح أحد كبار الكرة الإنكليزية والأوروبية، فقد انتزع الفوز العاشر على التوالي في دوري الأبطال، وهو أول فريق إنكليزي يفعلها على مدار تاريخ البطولة القارية.

وحسم سيتي اللقاء في الشوط الأوّل بتسجيله أهدافه الثلاثة عبر المدافع السويسري مانويل أكانجي (5) والأرجنتيني خوليان ألفاريس (9) والنروجي إرلينغ هالاند (45+3)، فيما سجّل النروجي المغربي الأصل محمد اليونسي هدف كوبنهاغن (29).

7 تغييرات

وأجرى الإسباني بيب غوارديولا سبعة تغييرات على تشكيلته مقارنة مع مباراة الذهاب، فأراح صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين وفيل فودن صاحب هدفين من ثلاثية الفوز على يونايتد 3 - 1 في دربي مانشستر، وذلك تحضيراً للمواجهة النارية التي ستجمع فريقه ثاني الترتيب في الدوري مع ليفربول المتصدر.

على ملعب الاتحاد، افتتح سيتي التسجيل بعد 5 دقائق من صافرة البداية بعد ركلة ركنية نفذها ألفاريس وتابعها أكانجي على الطاير في شباك الحارس البولندي كميل غرابارا الذي لم يحرك ساكناً.

ولم يكد كوبنهاغن يستفيق من الهدف الأول حتى تلقى الثاني في سيناريو مشابه بعد ركنية من ألفاريس حوّلها البرازيلي رودري برأسه اصطدمت بالعارضة، لتعود الكرة إلى بطل مونديال قطر سددها بينية من خارج المنطقة فشل غرابارا في التعامل معها لترتطم بيديه وتهز شباكه (9).

خماسية ألفاريس

وهو الهدف الخامس لألفاريس في خمس مباريات في دوري الأبطال هذا الموسم، من جانبه رفض كوبنهاغن الاستسلام، حيث سجل هدف تقليص الفارق من أول تسديدة بين الخشبات الثلاث أتت من هجمة مرتدة وبعد تبادل للكرة بين اليونسي والايسلندي أوري أوسكارسون مررها الأخير بكعب قدمه إلى الأول الذي انفرد بالحارس ووضعها في الشباك (29)، في ثالث أهدافه في المسابقة القارية هذا الموسم والتاسع في مختلف المسابقات.

العملاق على الموعد

وقبل أن يُطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول، رفع سيتي غلته إلى ثلاثة أهداف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما كان العملاق هالاند على الموعد ليدكّ الشباك بتسديدة زاحفة بعد تمريرة من رودري مرت بين قدمي الحارس.