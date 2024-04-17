برشلونة : خرج الاسباني رافايل نادال المصنف أول عالميا سابقا و644 حاليا من الدور الثاني لدورة برشلونة الاسبانية الدولية في كرة المضرب (500) بخسارته أمام الاسترالي اليكس دي مينور 5 - 7 و1 - 6 الأربعاء.

وصمد الماتادور الاسباني البالغ من العمر 37 عاما والمتوج بـ22 لقبا كبيرا في مسيرته الاحترافية، مجموعة واحدة أمام دي مينور حيث خسرها بصعوبة 5 - 7، قبل أن يستسلم في الثانية ويخسرها 1- 6، وبالتالي سقط في ثاني مباراة منذ عودته الى الملاعب عقب تعافيه من الاصابة بعد غياب منذ مطلع العام الحالي وتحديدا بداية كانون الثاني (يناير) بخروجه من الدور الثاني لدورة بريزبين الاسترالية.

ويأمل أسطورة الكرة الصفراء الذي غاب عن موسم 2023 بأكمله تقريبا، في المنافسة في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، في أيار (مايو) المقبل حيث يحمل الرقم القياسي في رولان غاروس برصيد 14 لقبا.

وكان ملك الملاعب الترابية استهل عودته الثلاثاء بفوز على الايطالي فلافيو كوبولي 6 2 و6 3، لكنه قال إنه ليس مرشحا أمام دي مينور المصنف 11 عالميا.

وكان التحدي أصعب بكثير، وعلى الرغم من إظهاره لمحات من قدراته العالية في الملعب الذي يحمل اسمه، فشل نادال في ما قال إنه يعتقد أنه ظهوره الأخير في الدورة.

وضرب دي مينور بقوة في بداية المباراة وكسر إرسال نادال في الشوط الأول وتقدم 1 - 0 ثم 2 - 0، لكن الاسباني، صاحب الرقم القياسي في عدد الالقاب في برشلونة (12 مرة)، استعاد عافيته بكسر إرسال الاسترالي في الشوط السادس مدركا التعادل 3 - 3 ثم تقدم للمرة الاولى في المباراة 4 - 3 بضربة خلفية قوية.

ونجح دي مينور في كسر ارسال نادال للمرة الثانية عندما فعلها في الشوط الحادي عشر وتقدم 6 - 5 في طريقه الى كسب 10 نقاط متتالية وانهاء المجموعة في صالحه 7 - 5، بينما بدأ الاسباني يعاني.