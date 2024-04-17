أولسان(كوريا الجنوبية) : وضع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي قدماً في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد تغلّبه على ضيفه يوكوهاما أف سي مارينوس الياباني 1 - 0 في ذهاب نصف النهائي الأربعاء.

وحجز أولسان مقعداً في كأس العالم للأندية في النسخة المقبلة بفوزه الأخير، كأحد الأندية الآسيوية الأعلى تصنيفاً، وسيكون من بين 32 نادياً في النسخة الموسّعة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية.

وسبق أن تأهّل الهلال السعودي وأوراوا ريد دايموندز الياباني، فيما يتبقى مقعداً واحداً من بين المقاعد الأربعة.

ويدين أولسان بفوزه إلى دونغ غيونغ لي الذي سجّل الهدف الوحيد في الدقيقة 19.

ويلتقي الفريقان إياباً الأربعاء المقبل في 24 نيسان (أبريل)، على أن يلعب الفائز بينهما مع الفائز من مواجهتي العين الإماراتي والهلال السعودي اللذين يلتقيان اليوم الأربعاء بعد تأجيل مواجهتهما التي كانت مقررة الثلاثاء لـ24 ساعة بسبب الأحوال الجوية في الإمارات.

ويتطلّع أولسان إلى التتويج باللقب القارّي للمرة الثالثة في تاريخه، في حين أن هذا هو الظهور الأوّل ليوكوهاما في نصف النهائي.

وبدأ أولسان المباراة بقوة وكاد وون سانغ أوم أن يفتتح التسجيل إثر تمريرةٍ ذكيّةٍ من السويدي غوستاف لودفيغسون اخترق فيها دفاع الفريق الياباني.

وسجّل لي الهدف الأوّل بعدها بدقائق بيساريّة قويّة.

وضغط الفريق الياباني بغية تسجيل التعادل وكاد أن يفعلها بتسديدتين من ركلتين حرتين في أواخر الشوط الأوّل.

واستمر يوكوهاما بالضغط الهجومي الهجومية في الشوط الثاني إذ أقلق البرازيلي أندرسون لوبيس الدفاع.

لكن الفريق الكوري الجنوبي اعتمد على الهجمات المرتدة وكاد يسجّل عبر مين كيو جو الذي أصاب القائم مرتين خلال دقيقتين.