إيلاف من الرباط:تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم داخل الصالات ، الجمعة، إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في أوزبكستان، ما بين 14 سبتمبر و6 أكتوبر المقبلين،وذلك في أعقاب فوزه الكبير على المنتخب الليبي،بقصر الرياضات بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بسداسية نظيفة، لحساب نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

من جانبه، تمكن منتخب أنغولا من حجز مقعد في نهائيات كأس العالم، في أعقاب فوزه على المنتخب المصري بسبعة أهداف لثلاثة.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره الأنغولي الأحد في نهائي كأس البطولة القارية،فيما يتواجه المنتخبان المصري والليبي في مباراة الترتيب، للفوز بالمرتبة الثالثة، وخطف ثالث بطاقة إفريقية في نهائيات كأس العالم.

وسبق لمنتخب المغرب أن فاز على أنغولا في دور المجموعات بخمسة أهداف لهدفين، بينما تخطت مصر ليبيا،عن نفس الدور،برباعية نظيفة.

وشهدت نهائيات البطولة،في دوراتها السابقة،هيمنة عربية على فعالياتها، بتقاسم منتخبات مصر والمغرب وليبيا كؤوس البطولة، منذ انطلاقتها سنة 1996.

وتعتبر مصر حاليا صاحبة أكبر عدد من التتويجات في كأس أمم إفريقيا داخل الصالات، بثلاثة ألقاب، سنوات 1996 و2000 و2004، يليها المغرب حامل اللقب، الذي يملك لقبين في رصيده، فاز بهما في دورتي 2016 و2020، بينما سبق بليبيا أن فازت باللقب عام 2008، عند استضافتها للمنافسة.