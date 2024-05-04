ناساو (البهاماس) : لن يشارك النجم نواه لايلز في سباق التتابع أربع مرات 100 م في بطولة التتابع لالعاب القوى في ناساو في نهاية هذا الاسبوع، لكنّ العداء الاميركي يصرّ انه يتطلع لحصد أربع ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس.

وفاز لايلز بثلاث ذهبيات في بطولة العالم العام الماضي في بودابست في سباقات 100 و200 والتتابع أربع مرّات 100 م، ليكون احد ابرز المرشحين قبل اولمبياد باريس هذا الصيف.

كما شارك ابن الـ 26 عاما في بطولة العالم داخل قاعة في غلاسكو في آذار (مارس) الماضي وعاد الى موطنه بميداليتين فضيتين، بعد ان تفوّق عليه زميله كريستيان كولمان في سباق 60 م، فيما ضمن الكسندر دوم الفوز لبلجيكا على حساب الرباعي الاميركي على خط الوصول في سباق التتابع أربع مرات 400 م.

وتعرّضت مشاركة لايلز مع فريق التتابع للانتقادات انذاك، حيث وجّه فريد كيرلي بطل العالم في سباق 100 م عام 2022 وصاحب الميدالية الفضية في اولمبياد طوكيو، نقداً للمسؤولين في الاتحاد الاميركي لالعاب القوى للتحيّز في اختيار لايلز.

لكنّ لايلز يبقى حريصاً على وضع كل ثقله قبيل انطلاق الالعاب الاولمبية قائلا "سوف اتدرب على وجه الخصوص من اجل سباق الـ 100 و200م، وان اكون بأفضل جهوزية ممكنة لسباق 400".