إيلاف من الرباط:احتل منتخب المغرب لكرة القدم داخل القاعة الرتبة السادسة في تصنيف المنتخبات العالمية،الذي صدر الاثنين،بعد أن أطلقه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)لأول مرة في تاريخ هذه اللعبة.

وتصدر منتخب البرازيل التصنيف،متبوعا بالبرتغال،ثم إسبانيا،فإيران،ثم منتخب الأرجنتين خامسا. بينما حل منتخب روسيا سابعا، متبوعا بكازخستان ثامنا،وتايلند تاسعا،ثم منتخب فرنسا عاشرا.

منتخب المغرب لكرة القدم داخل القاعة

وجاء تصدر المنتخب المغربي لتصنيف المنتخبات العربية والإفريقية،ليتوج سيطرته في السنوات الأخيرة على كأس إفريقيا وكأس العرب. فيما جاء احتلاله الرتبة السادسة عالميا ليؤكد الأداء المشرف الذي بصم عليه، والذي أكده في نهائيات كأس العالم الأخيرة، بوصوله حينها إلى دور ربع النهائي.

وتحدث موقع "فيفا" عن الصعود "المبهر" للمغرب، مشيرا إلى أن أسود الأطلس لم يُهزموا في عام 2023. كما ذكر الموقع بالانتصار الكبير الذي حققه المغاربة على الأرجنتين، أخيرا، بسباعية نظيفة في مباراة ودية، وصولا إلى فوزهم ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي احتضنتها بلادهم قبل أيام، بأسلوب متألق.

وفضلا عن الفوز بكأس البطولة الإفريقية، في دورتها السابعة، للمرة الثالثة تواليا في تاريخ النهائيات القارية، حصد اللاعبون المغاربة كل الألقاب الفردية، حيث فاز عبد الكريم النبية بجائزة أفضل حارس، وبلال البقالي بجائزة أفضل لاعب، وسفيان الشعراوي بجائزة أفضل هداف.

وزاد موقع "فيفا" أنه أصبح بإمكان بلال البقالي وسفيان الشعراوي وسفيان المسرار وباقي العناصر المكونة لكتيبة المدرب هشام الدكيك، أن يجعلوا المغرب أول دولة خارج أوروبا وأميركا الجنوبية ترفع الكأس الأكثر شهرة في هذه الرياضة.

ولا يخفي المغاربة طموحهم في المنافسة على اللقب العالمي، خلال مشاركتهم المقبلة في النهائيات التي تحتضنها أوزبكستان،ما بين 14 سبتمبر و6 أكتوبر المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا.