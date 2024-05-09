نيويورك: تخطى جالن برونسون الاصابة التي تعرّض لها في الربع الاول ليقود انتفاضة قوية لنيويورك نيكس في النصف الثاني والتغلب على انديانا بايسرز 130 121 الاربعاء لينتزع التقدم 2 0 في السلسلة التي تجمعهما في الدور نصف النهائي من المنطقة الشرقية ضمن الادوار الاقصائية لدوري كرة السلّة الاميركي للمحترفين.

وتعرّض نيكس لصدمة كبيرة عندما بدا انّ نجمه الابرز برونسون قد أصيب في قدمه خلال الربع الاول والتي غاب اثرها عن الفترة المتبقية من النصف الاول على ملعب ماديسون سكوير غاردن.

واستفاد بايسرز على اكمل وجه من غياب برونسون ليتقدم بفارق عشر نقاط مع استراحة الشوطين، قبل ان يتقدم بفارق 12 في بداية الربع الثالث بفضل سلّة مبكرة لاندرو نيمبهارد.

غير انّ برونسون الذي دخل وهو يعرج، قاد العودة القوية لنيكس حيث تفوّق فريقه على بايسرز 36 18 في الثالث وتقدم 99 91 في بداية الربع الرابع.

وحافظ نيكس على تقدمه في الرابع الذي حسمه لمصلحته 31 30 ليحافظ على افضلية الارض من خلال فوزه بالمباراتين اللتين أقيمتا في نيويورك.

وانهى برونسون اللقاء بـ 29 نقطة مع خمس تمريرات حاسمة فيما أضاف دونتي ديفينتشينتسو والبريطاني أوجي انونوبي 28 نقطة لكل منهما. كما تألق جوش هارت بتسجيله 19 نقطة مع 15 متابعة وبرز الالماني الاميركي أيزياه هارتنشتاين دفاعيا من خلال التقاطه لـ 12 متابعة مع ثماني تمريرات حاسمة و14 نقطة.