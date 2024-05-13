لندن: سيكون جمهور أرسنال أمام لحظة نادرة جداً، إذ يجد نفسه مضطراً الثلاثاء الى مساندة الجار اللدود توتنهام في مواجهته مع ضيفه مانشستر سيتي الساعي الى الاستفادة من هذه المباراة المؤجلة لسحب البساط من تحت قدمي "المدفعجية" والسير نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم للموسم الرابع توالياً.

ويتصدّر أرسنال، الحالم بإحراز اللقب لأول منذ 2004 في حقبة المدرب الفرنسي أرسين فينغر، الترتيب بفارق نقطة عن سيتي لكن تبقى له مباراة واحدة يخوضها الأحد على أرضه ضد ضيفه إيفرتون، فيما تبقى لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا مبارتان، أولهما الثلاثاء على أرض سبيرز في مواجهة مؤجلة من المرحلة الرابعة والثلاثين.

ويدرك سيتي أن الفوز بهذه المباراة سيكون مفتاح إحراز اللقب للمرة السادسة في آخر سبعة مواسم، لاسيما أنه يختتم الموسم الأحد على أرضه في مواجهة الفريق اللندني الآخر وست هام.

وشاءت الصدف أن تكون المباريات الثلاث الأخيرة لسيتي ضد فرق من العاصمة، وذلك بعدما تغلب السبت على فولهام 4 0 في المرحلة السابعة والثلاثين بفضل ثنائية من المدافع الكرواتي يوشكو غفارديول.

وبفوزه السابع توالياً في الدوري، وتحديداً منذ التعادل على أرضه أمام أرسنال من دون أهداف في 31 آذار (مارس)، والسادس عشر توالياً على فولهام في جميع المسابقات، وضع فريق غوارديولا نفسه في الموقع الذي يريده في الأمتار الأخيرة من الموسم التي يخوض فيها أيضاً نهائي الكأس حيث يسعى للاحتفاظ أيضاً باللقب حين يواجه جاره يونايتد في 25 الحالي.

وكان غفارديول نجم لقاء السبت من دون منازع، وهو تحدث لشبكة "تي أند تي" قائلاً "أداء جديد رائع ليس فقط من جانبي بل من الفريق أيضاً... أظهرنا اليوم هويتنا وما نحن جاهزون له".

واعتبر الكرواتي مواجهة توتنهام الثلاثاء "نهائي آخر. لعبت هناك (في ملعب سبيرز) مرة واحدة فقط (فاز سيتي 1 0 في الدور الرابع لمسابقة الكأس في 26 كانون الثاني (يناير) وكان الأمر صعباً. آمل في أن تكون مباراة جيدة أخرى ويوم جيد آخر بالنسبة لنا".

"المباراة القادمة"

ويدخل سيتي لقاء الثلاثاء مع توتنهام الخامس الذي سيفقد أي أمل بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في حال فوز أستون فيلا على ضيفه ليفربول الثلاثاء لأنه سيصبح متخلفاً بفارق 7 نقاط عن فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري، على خلفية 33 مباراة متتالية من دون خسارة في جميع المسابقات (لا تدخل الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني في إياب ربع نهائي دوري الأبطال بركلات الترجيح ضمن سجل الهزائم).

وأشاد غوارديولا بعد الفوز على فولهام بلاعبيه الذين "يحبون اللعب تحت الضغط... لديهم شخصية مذهلة"، مضيفاً "تدرك أنه يتوجب عليك اللعب على مستوى عالي، وإذا خسرت مباراة ستخسر الدوري الممتاز".

وتابع "نعرف ذلك منذ أعوام عدة، الأمر ذاته على الدوام، لا تفكر في أي شيء سوى المباراة القادمة وسنرى ما سيحصل. سنذهب الى لندن لنلعب بشكل جيد ومحاولة الفوز بالمباراة".

لكن المهمة لن تكون سهلة الثلاثاء في ملعب فريق المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو رغم أن سبيرز خسر أربع من مبارياته الخمس الأخيرة أمام نيوكاسل (0 4) وأرسنال على أرضه (2 3) وجاره الآخر تشلسي (0 2) وليفربول (2 4) توالياً قبل أن يستعيد توازنه السبت على حساب بيرنلي (2 1) بهدف سجله قبل ثماني دقائق على النهاية.