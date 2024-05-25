لوس انجليس: يحوم الشك حول مشاركة تايريز هاليبرتون نجم إنديانا بايسرز في المباراة الثالثة لفريقه أمام بوسطن سلتيكس ضمن نهائي المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد تعرّضه لتمزّق عضلية بفخذه.

وسجّل هاليبرتون 10 نقاط قبل الخروج مصاباً في الربع الثالث، خلال خسارة بايسرز أمام بوسطن 110 126 في المباراة الثانية الخميس.

قال مدرّبه ريك كارلايل ان اللاعب الذي عانى تمزّقاً عضلياً بفخذه الخلفي الأيسر في كانون الثاني (يناير)، كان أصلاً يتلقى علاجاً لساقه بين شوطي مباراة الخميس "كان ينجز العمل طوال الشوط الأوّل. خرج وقدّم كل ما لديه. لم أتحدّث بالأمر معه مباشرة، لا يمكنني قراءة الأفكار، لكنه لم يكن بحال جيدة".

تابع "قرّر المعالجون ضرورة سحبه للخضوع للعلاج ثم استُبعد".

وأضاف كارلايل ان هاليبرتون (24 عاماً) خضع أيضاً لفحوص بعد تعرّضه لضربة على صدره اثر التنافس مع جايلن براون على متابعة كرة مرتدة.

ويقف بايسرز أمام مهمة فائقة الصعوبة، لتخلفه 0 2 في سلسلة يتأهل منها الفائز بأربع مواجهات من أصل سبع ممكنة إلى نهائي الدوري لملاقاة بطل المنطقة الغربية.

يستضيف الفريق الأصفر المبارتين الثالثة والرابعة في مينيابوليس.