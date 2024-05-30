إيلاف من القاهرة: قضت محكمة جنح مدينة نصر، الخميس، بحبس حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ، وحرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 أعوام إلى جانب تغريمه 100 ألف جنيه لاعتدائه على اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز المصري خلال إحدى مباريات فريقيهما في الدوري المصري العام الماضي.

مدنية أم كروية؟

وتم تداول القضية في المحاكم المدنية على الرغم من التحذيرات بأن ذلك ضد لواح وقوانين الرياضة المعمول بها محلياً في مصر، ووفقاً لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يمنع اللاعبين والجهات الرياضية من اللجوء للمحاكم المدنية.

إلا أن إصرار نادي بيراميدز بإدارته الإماراتية، واللاعب المغربي الشيبي على الشكوى أمام المحاكم المدنية أسفر عن الحكم بحبس اللاعب المصري لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، ومنعه من عضوية أي أندية رياضية لمدة 5 سنوات.

مرتضى يتدخل

من ناحيته عبر رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور عن حزنه الشديد بعد الحكم بحبس نجم الأهلي حسين الشحات لاتهامه بالاعتداء على مدافع نادي بيراميدز الدولي المغربي محمد الشيبي.

وكتب منصور عبر حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك": "أنا حزين من المشهد الذي حدث في أرض الملعب وتصرف حسين الشحات واعتدائه غير المبرر على اللاعب المغربي محمد الشيبي".

وتابع: "وحزني إذا حصل هذا المشهد من أي لاعب حتى ولو كان ينتمي للزمالك، حماية لأهداف الرياضة المصرية وخاصة لعبة كرة القدم وأهم هذه الأهداف إمتاع نفسك وجماهيرك والمنافسة الشريفة مع فريق آخر وأحدهما يفوز بلا تعصب ولا عنف".

وأردف: "وحزني الأكبر أن يشاهد الجميع ولا أحد يتدخل بين اللاعبين لفض هذا الاشتباك، من يخطئ يعتذر في العلن ومن حدث الخطأ في شخصه عليه بروح رياضية المسامحة، وأن يتقبل هذا الاعتذار فورا وسيكبر في نظر الجميع لأنه عفا وكان يقدر وهو ما تعلمناه من ديننا الإسلامي بل من جميع الأديان السماوية التي تدعو إلى التسامح".

المصالحة ممكنة

وأكمل: "رسالتي الأخيرة للسيد وزير الشباب (والرياضة في مصر) والسيد السفير المغربي (في مصر) وللسيد سالم الشامسي رئيس نادي بيراميدز والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أنكم تستطيعون عمل مبادرة من اتحاد الكرة ودعوة السيد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي، لحضور هذا اللقاء الأخوي من أجل أن تلموا الشمل وينتهي هذا المشهد المخزي، ويعتذر حسين الشحات ويقبل الشيبي الاعتذار ويتوجه إلى محكمة الاستئناف ليتنازل عن القضية".

وختم: "لقد وصلت الرسالة ليس لحسين الشحات فقط بل لكل الرياضيين.. الرياضة سمو وتسامح ومنافسة شريفة ومن يخرج عن أهدافها يكون ما حدث اليوم وكل يوم وهذه نتائجه".