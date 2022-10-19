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القاهرة: استهل الاهلي مشوار استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسمين بفوز ثمين على حساب مضيفه الاسماعيلي 1-صفر الاربعاء على ملعب الجيش ببرج العرب، وذلك ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري المصري لكرة القدم.

ويدين الاهلي بالفوز للوافد الجديد من سيراميكا كليوباترا المهاجم شادي حسين الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 73.

وطرد الحكم لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر للخشونة المتعمدة مع محمد هاشم (90+3).

في الشوط الأوّل، لجأ لاعبو الأهلي للتسديد لصعوبة اختراق دفاع أصحاب الارض، فسدد محمد شريف كرة مرت بجوار القائم الايسر لمرمى محمد فوزي (24).

وانفرد شريف بعد تمريرة بينية من أحمد عبد القادر سددها قوية اصطدمت بقدم محمد هاشم وخرجت الى ركنية (31)، ثم بعد دقيقتين تسديدة من طاهر من على حدود منطقة الجزاء أبعدها فوزى الى ركنية، ليواصل الأخير تألقه في الزود عن مرماه بتصديه لتسديدة البرازيلي برونو سافيو (47).

وترجم الاهلي هجومه الضاغط في الشوط الثاني الى هدف أوّل بعد عدة تمريرات، لتصل الكرة للبديل كريم فؤاد مررها للخالي من الرقابة البديل الاخر شادي حسين سددها في المرمى الخالي من حارسه (73).

وفشل الاسماعيلي في ادراك التعادل، فيما شكّلت الهجمات المرتدة للأهلي خطراً على مرماه إلاّ أنّ حارسه فوزي تصدى لمحاولتي سافيو (80 و82).

وسقط بيراميدز وصيف النسخة الماضية في فخ التعادل الايجابي مع مضيفه انبي 1-1.

تقدم بيراميدز عن طريق مصطفى فتحي (20)، وعادل لإنبي التونسي رفيق كابو (58).

النتائج والترتيب



في ما يأتي النتائج والترتيب ضمن المرحلة 1 لبطولة مصر في كرة القدم:

الثلاثاء

أسوان - الاتحاد 0 - 1

البنك الأهلي - فاركو 1 - 1

المصري - سيراميكا كليوباترا 0 - 3

الأربعاء

إنبي - بيراميدز 1 - 1

الإسماعيلي - الأهلي 0 - 1

الزمالك - سموحة 2 - 0

الخميس

(13:00) المقاولون العرب - غزل المحلة

(15:00) حرس الحدود - فيوتشر

(17:00) الداخلية - طلائع الجيش

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. سيراميكا كليوباترا 1 1 0 0 3 0 3

2. الزمالك 1 1 0 0 2 0 3

3. الأهلي 1 1 0 0 1 0 3

. الاتحاد 1 1 0 0 1 0 3

5. فاركو 1 0 1 0 1 1 1

. بيراميدز 1 0 1 0 1 1 1

7. إنبي 1 0 1 0 1 1 1

. البنك الأهلي 1 0 1 0 1 1 1

9. المقاولون العرب 0 0 0 0 0 0 0

. الداخلية 0 0 0 0 0 0 0

. فيوتشر 0 0 0 0 0 0 0

. غزل المحلة 0 0 0 0 0 0 0

. حرس الحدود 0 0 0 0 0 0 0

. طلائع الجيش 0 0 0 0 0 0 0

15. أسوان 1 0 0 1 0 1 0

. الإسماعيلي 1 0 0 1 0 1 0

17. سموحة 1 0 0 1 0 2 0

18. المصري 1 0 0 1 0 3 0