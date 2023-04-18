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القاهرة: ابتعد الاهلي بالصدارة بفوز ثمين على مضيفه سموحة 2-0 الاثنين بملعب الجيش ببرج العرب، في افتتاح منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم، فيما اكتفى الزمالك فى اول مباراة بقيادة مدربه الجديد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بالتعادل مع المقاولون العرب 2-2.

سجل ثنائية الأهلي محمد شريف (28) ومحمود عبد المنعم "كهربا" (66) محققا فوزه الرابع تواليا والسادس عشر هذا الموسم.

رفع الاهلي رصيده الى 53 نقطة في المركز الاول، وله مباراتان مؤجلتان مع حرس الحدود والإسماعيلي، فيما تجمد رصيد سموحة الذى تلقى الخسارة الثانية تواليًا والتاسعة هذا الموسم عند 31 نقطة في المركز التاسع.

وبعد ضغط من الاهلي، ترجم أخيرًا تفوقه الى هدف من تمريرة عرضية لمحمد هاني داخل منطقة الجزاء وصلت لمحمد شريف سددها قوية سكنت الزاوية اليسري العليا لمرمى سموحة.

وكاد حسام حسن يدرك التعادل لسموحة بعدما استغل التمريرة الخاطئة لمحمود متولي في وسط ملعب الاهلي، انفرد وسدد من على حدود منطقة الجزاء ارتدت من وجه محمد الشناوي الى رمية تماس (36).

وضاعف الاهلي تقدمه من هجمة منظمة وصلت على إثرها الكرة لكهربا على حدود منطقة الجزاء سددها مباشرة سكنت الشباك الى يمين الهاني سليمان (66).

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع اشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لمحمد الشناوي لضربه احمد حكم بدون كرة.

وسقط الزمالك فى اول مباراة بقيادة اوسوريو في فخ التعادل مع ضيفه المقاولون العرب 2-2 بملعب القاهرة الدولي.

سجل للمقاولون العرب النيجيري جون اوكلي (25) والبديل فادي فريد (90+2) فيما سجل للزمالك احمد سيد "زيزو" (34) ومصطفى شلبي (58 من ركلة جزاء).

رفع الزمالك رصيده الى 40 نقطة في المركز الرابع، ورفع المقاولون رصيده الى 36 نقطة في المركز السادس.

ومن هجمة مرتدة للمقاولون مرر الموريتاني مامادو نياس الكرة داخل منطقة الجزاء لتصل لجون أوكلي سددها مباشرة سكنت الشباك الى يسار محمد صبحي.

رد الزمالك بهدف التعادل من رمية تماس نفذها التونسي حمزة المثلوثي داخل منطقة الجزاء اخطأها دفاع المقاولون لتصل لزيزو سددها مباشرة الى يسار ابو السعود.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك اثر عرقلة محمد مجلي لمصطفى شلبي انبرى لها الاخير وسددها الى يمين ابو السعود.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ومن هجمة مرتدة للمقاولون اخطأ حسام عبد المجيد في ابعاد الكرة من امام مرماه، لتصل لفادي فريد سددها داخل الشباك الى يسار محمد صبحي.

النتائج والترتيب:

في ما يأتي النتائج والترتيب ضمن المرحلة 26 لبطولة مصر في كرة القدم

الإثنين

سموحة - الأهلي 0 - 2

الزمالك - المقاولون العرب 2 - 2

الثلاثاء

(19:15) إنبي - أسوان

بيراميدز - الداخلية

الأربعاء

(19:15) البنك الأهلي - حرس الحدود

طلائع الجيش - فيوتشر

فاركو - غزل المحلة

الخميس

(19:15) سيراميكا كليوباترا - الاتحاد

المصري - الإسماعيلي

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. الأهلي 21 16 5 0 40 7 53

2. فيوتشر 23 13 9 1 29 14 48

3. بيراميدز 23 12 7 4 33 16 43

4. الزمالك 24 11 7 6 36 24 40

5. الاتحاد 24 12 3 9 30 28 39

6. المقاولون العرب 26 8 12 6 28 24 36

7. المصري 24 8 11 5 23 24 35

8. فاركو 25 7 11 7 22 23 32

9. سموحة 26 7 10 9 26 31 31

10. غزل المحلة 24 8 6 10 23 33 30

11. سيراميكا كليوباترا 24 6 11 7 27 25 29

12. إنبي 25 8 5 12 25 33 29

13. أسوان 25 7 7 11 23 31 28

14. الإسماعيلي 23 4 11 8 21 25 23

15. الداخلية 24 4 10 10 21 31 22

16. البنك الأهلي 24 4 8 12 25 34 20

17. طلائع الجيش 22 3 8 11 21 33 17

18. حرس الحدود 23 3 7 13 12 29 16