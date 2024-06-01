إيلاف من لندن: قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد في آخر تصريحاته قبل نهائي دوري الأبطال أمام دورتموند (العاشرة بتوقيت السعودية) إنه حصل على قيلولة لمدة ساعة جعلته مثل "الأسد".

وفي تصريحات لـ "موفيستار" ووفقاً لما نقلته صحيفة ماركا المدريدية أضاف المدرب الإيطالي: "الآن لو كان لدي جهاز مراقبة معدل ضربات القلب لكان 110، لقد رأيت اللاعبين في قمة التركيز، وكان لدينا الوقت للاستعداد جيدًا للمباراة، عادة لا يحدث ذلك خلال الموسم".

وتابع: "اللاعبون ليس لديهم رغبة كبيرة في المزاح، فهم في غاية التركيز".

ولكن هل حصلت على قيلولة؟: "من الثالثة إلى الرابعة، قيلولة جيدة، الآن أنا مثل الأسد، المشكلة هي أنني لا ألعب".

مواجهات أنشيلوتي مع دورتموند

واجه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فريق بوروسيا دورتموند في 13 مباراة من قبل بدوري أبطال أوروبا خلال مسيرته التدريبية، وحقق أنشيلوتي مع الفريق الذي يدربه الفوز أمام بوروسيا دورتموند في 7 مباريات، بينما نجح الفريق الألماني في الفوز ضد كارلو أنشيلوتي في 6 مباريات، ولم يحسم التعادل أي لقاء بين الفريق الألماني والمدرب الإيطالي، وفقاً لموقع سكورز 356.

تشكيلة المباراة النهائية:

ريال مدريد..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديغر، ناتشو فيرنانديز، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، إدواردو كامافينغا، توني كروس – جود بيلينغهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

بروسيا دورتموند..

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رايرسون، ماتس هومليز، شلوتربيك ، إيان ماتسين.

خط الوسط الدفاعي: مارسيل سابيتزر، إيمري تشان.

خط الوسط الهجومي: جادون سانشو، جوليان براندات، كريم أديمي.

خط الهجوم: نيكلاس فولكروج.

