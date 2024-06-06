إيلاف من لندن: على الرغم من حالة التباين الواضحة في رؤية الجماهير لتقنية حكم الفيديو المساعد VAR، وغيرها من التقنيات الكروية، إلا أن نسبة كبيرة ترى أن هذه التقنيات أفسدت متعة وسرعة وتلقائية كرة القدم، وكانت الآمال معقود (كالعادة) على الانجليز لانقاذ كرة القدم، لأنهم أول من وضع قوانينها، وهم أكثر تأثيراً على احترافية كرة القدم ربما أكثر من الاتحاد الدولي "الفيفا".

فقد وافق 19 ناديا برابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، على مواصلة تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) الموسم المقبل. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن رابطة الدوري الإنجليزي أكدت مواصلة العمل بالتقنية في موسم 2024/2025.

وعلمت (بي ايه ميديا) أن وولفرهامبتون، هو النادي الوحيد الذي دعا إلى إلغاء التقنية الشهر الماضي، وهو الوحيد الذي صوت ضد مواصلة العمل بها.

ومن المعروف أن وولفرهامبتون كان مصرا على إجراء عملية التصويت حتى اليوم السابق للاجتماع السنوي للرابطة في هاروجيت أمس وذلك رغم أنهم كانوا يتوقعون هزيمة ساحقة.

وأقرت رابطة الدوري الإنجليزي والأندية ورابطة الحكام بأن هناك العديد من الإصلاحات التي يتعين إجراؤها لمصلحة اللعبة والجماهير.ومن المقرر أن يتم العمل بتقنية التسلل شبه الألي في الخريف، والتي ذكرت مصادر رفيعة المستوى أنها ستقلل من وقت التأكد من التسلل، فيما سيتم الإعلان داخل الملعب عن القرارات التي يتم إلغاؤها أو تغييرها عقب تدخل تقنية (الفار).