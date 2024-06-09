مونتريال: طالب السائق الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم للفورمولا واحد في الاعوام الثلاثة الماضية، فريقه ريد بول بعمل أكثر دقة وسيارة أسرع بعد انتهاء التجارب التأهيلية لسباق جائزة كندا الكبرى، الجولة التاسعة من البطولة العالمية.

ورغم تسجيل فيرستابن أسرع توقيت في التجارب بالتساوي مع توقيت سائق مرسيدس جورج راسل، إلا انه سينطلق من المركز الثاني خلف الأخير كون البريطاني سجل لفته الأسرع قبله.

قال فيرستابن متصدر ترتيب السائقين والفائز في مونتريال في العامين الماضيين، إن الفرق الاخرى باتت على مسافة قريبة من ريد بول هذا العام وعلى الاخير الرد بسرعة.

وتعرض "ماد ماكس" الذي هيمن على الموسم الماضي للهزيمة في اثنين من الجوائز الثلاث الأخيرة، ولم يعد يحكم قبضته على البطولة.

وعن انطلاقه من المركز الثاني رغم تسجيله توقيتاً متطابقاً مع راسل، قال "لا، لست قلقاً من ذلك".

وتابع "ربما يجب أن أتفاجأ بسرور بوجودي في الصف الأول بطريقة ما، لكننا افتقرنا إلى السرعة".

وأضاف "الوقت الذي سجلته مرسيدس في الفترة الثالثة للتجارب كان بعيداً عن متناولنا... مررنا بعطلة نهاية أسبوع فوضوية. نحن بحاجة إلى ترتيب أمورنا ونحتاج إلى تطوير سيارتنا أيضاً".

وأردف "سيكون هناك المزيد من الأمطار (الاحد) وبعدها سيكون الأمر متعلقاً بكيفية صمود الإطارات خلال السباق، ومن هو الأفضل في ادارة ذلك هو من سيفوز. لذلك أمامنا الكثير من العمل للقيام به وهذه ليست الحلبة الأسهل بالنسبة لنا هنا. لكن هدفنا هو أن نكون الأفضل في كل مكان".

من ناحيته، وصف زميله المكسيكي سيرخيو بيريس الذي مدد عقده مع ريد بول قبل أسبوع، التجارب التأهيلية بالـ "كارثة" لأنه فشل في تجاوز الفترة الاولى وذلك للسباق الثاني توالياً.