إيلاف من مدريد: بعد ساعات من تصريح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن النادي الملكي لن يشارك في مونديال الأندية لأسباب تتعلق بضعف المقابل المالي، عاد النادي المدريدي وأصدر بياناً رسمياً يؤكد فيه مشاركته في البطولة التي يراها فرصة رائعة جديدة للتتويج بالمزيد من الألقاب من أجل ارضاء جماهيره حول العالم.

وبشكل رسمي، أعلن ريال مدريد، مشاركته في كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة العام المقبل، وقال النادي الملكي في بيان: "يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أنه لم يتم في أي وقت من الأوقات التشكيك في مشاركته في كأس العالم للأندية الجديدة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)" العام المقبل.

وأضاف البيان: "سيتنافس نادينا، كما هو مخطط له، في هذه المسابقة الرسمية التي نواجهها بكل فخر وبأقصى قدر من الحماس لنجعل الملايين من جماهيرنا حول العالم يحلمون مرة أخرى بلقب جديد".

تصريح أنشيلوتي "ورطة"

وكان المدير الفني للفريق الملكي كارلو أنشيلوتي، قد أكد أن فريقه لن يشارك في مونديال الأندية بحلته الجديدة الموسعة العام المقبل، وذلك لأسباب تتعلق بالجوائز المالية التي سيمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال أنشيلوتي، في مقابلة مع صحيفة "إل جورنالي" الإيطالية نشرت الإثنين في عيد ميلاده الخامس والستين: "عليه أن ينسى (الفيفا بشأن مشاركة ريال مدريد). اللاعبون والأندية لن يشاركوا في هذه البطولة. مباراة واحدة لريال مدريد تساوي 20 مليون يورو، وفيفا يريد أن يعطينا هذا المبلغ عن البطولة بأكملها. كلا، وعلى غرارنا، سترفض أندية أخرى هذه الدعوة".

تراجع المدرب الإيطالي

أنشيلوتي تراجع عما قاله، وكتب لاحقا على منصة "إكس"، "في مقابلتي لم يتم تفسير كلماتي حول كأس العالم للأندية بالطريقة التي كنت أقصدها".

وتابع :"لا شيء يمكن أن يجعلني أرفض إمكانية اللعب في البطولة التي اعتبرها فرصة عظيمة لمواصلة تحقيق الألقاب الكبيرة مع ريال مدريد".



