ميامي : أوضح نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي الأربعاء أنه يتوقع ان يكون فريقه الحالي إنتر ميامي الأميركي آخر ناد يدافع عن الوانه في مسيرته.

وقال بطل العالم في مقابلة بثتها شبكة "اي اس بي أن" الاميركية "نعم، اليوم، اعتقد بأنه (إنتر ميامي) سيكون آخر ناد لي".

وسيقود ميسي الذي سيحتفل بعيد ميلاده السابع والثلاثين في 24 حزيران (يونيو) الحالي، منتخب بلاده للدفاع عن لقبه بطلا لأميركا الجنوبية (كوبا اميركا) المقررة في الولايات المتحدة من 20 حزيران (يونيو) الحالي الى 14 تموز (يوليو) المقبل.

أشعر بالخوف

وأضاف المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات "لست مستعدا لترك كرة القدم. كل حياتي لم أقم الا بذلك. اعشق ممارسة كرة القدم، اعشق التدريبات اليومية، ايام المباريات. اشعر بالخوف بأن كل شيء سيتوقف".

وتابع "أحاول الاستمتاع قدر المستطاع الان لأني مدرك بان النهاية قريبة، كم أنا محظوظ لتواجد زملائي واصدقائي الى جانبي، أمضيت وقتا رائعا في صفوف المنتخب حيث لدي زملاء وأصدقاء أيضا".